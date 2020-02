Joel Embiid s’est excusé d’avoir volé Kevin Huerter pour un vol tardif

Joel Embiid a organisé une soirée en carrière lundi contre les Hawks d’Atlanta, marquant un record de 49 points en carrière dans la victoire de 129-112 des Sixers.

Mais ce n’était pas tout sourire pour Embiid – du moins dans les dernières secondes.

Avec environ 20 secondes à jouer et les Sixers par 17 contre Atlanta, Embiid a récupéré un rebond de la faute de Trae Young et a dribblé vers le milieu de terrain. Embiid cherchait probablement à manquer de temps, mais Kevin Huerter des Hawks semblait penser qu’Embiid cherchait à se faire tirer dans l’espoir d’un match de 50 points. Ainsi, le garde des Hawks a couru et a volé le ballon à Embiid.

Embiid pourrait être vu en train de retourner Huerter pour le jeu défensif sans signification.

Embiid s’excuserait après le match lors de l’interview sur le terrain avec NBC Sports Philadelphia.

Mais vraiment, que se passe-t-il avec les joueurs qui volent le ballon à Jayhawks lorsque le jeu est à portée de main? C’est la troisième fois que cela se produit cette année, mais heureusement, aucun tabouret n’a été impliqué cette fois.

.