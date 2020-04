Joey Logano partage ses réflexions sur le licenciement de Kyle Larson

Dimanche soir, Kyle Larson a utilisé une insulte raciste lors de la compétition dans un événement iRacing, et d’autres participants à la course, ainsi que des fans regardant le livestream, l’ont entendu utiliser le N-word.

Moins de 48 heures plus tard, Chip Ganassi Racing a annoncé avoir licencié le pilote NASCAR de 27 ans après que plusieurs sponsors – dont Chevrolet, McDonald’s et Credit One Bank – avaient suspendu ou mis fin à leur relation avec Larson. Il avait précédemment été suspendu lundi par Ganassi sans salaire et indéfiniment par NASCAR, après quoi il a tweeté une vidéo s’excusant d’avoir utilisé le slur.

Alors que la grande majorité des plus grands pilotes de NASCAR n’ont pas commenté publiquement le sujet, Joey Logano a été interrogé à ce sujet lors d’une interview avec Mike Tirico de NBC Sports.

Partageant ses réflexions sur le comportement de Larson et les retombées précoces, Logano a déclaré:

“Évidemment, c’est une situation difficile pour tout le sport, non? C’est quelque chose qu’aucun d’entre nous ne veut évidemment entendre. Et les faits sont les suivants: Hé, lorsque nous nous inscrivons à cela, nous savons que vous soutenez et représentez les entreprises du Fortune 500. Vous regardez Shell, Pennzoil, Coca-Cola, Ford – ce sont toutes de grandes entreprises que vous représentez.

“Plus important encore, vous représentez votre propre marque, que ce soit la marque Joey Logano ou quoi que ce soit. Vous devez toujours être allumé. Quelqu’un a toujours cet appareil photo, quelqu’un a toujours la possibilité de montrer ce que vous faites. Et c’est un bon rappel pour nous tous. Que vous soyez un pilote de voiture de course ou non, que vous travailliez à la banque ou à l’épicerie, que vous pompiez de l’essence, quoi que vous fassiez – votre marque est toujours la plus importante, et tout le monde le voit tout le temps. Et vous devez toujours penser à: Quelle est ma marque? Et qu’est-ce que je veux que ce soit? Comment puis-je être représenté? Et c’est à cela que nous devons penser tout le temps.

«Des moments comme celui-ci sont de bons rappels. Je déteste voir ça arriver à Kyle. Je ressens pour lui et sa famille. De toute évidence, un ajustement énorme par rapport à ce qu’il était il y a deux jours. Mais des choses comme ça ne sont pas acceptées dans notre société, et elles ne devraient pas l’être. “

Larson était dans la dernière année de son contrat avec Ganassi et était probablement le prochain agent libre le plus recherché qui aurait probablement eu le choix des organisations à rejoindre. Son avenir en NASCAR et dans le monde du sport automobile est désormais nettement plus incertain.

