Joey Votto a eu la meilleure réponse à la MLB limitant la vidéo en jeu

À la suite du scandale de la triche des Astros, les joueurs de baseball pourraient être obligés de changer leur façon de se préparer et de faire des ajustements pendant les matchs.

La MLB étudie de nouveaux changements de règles qui limiteraient l’utilisation de la vidéo, la diffusion d’émissions de jeux dans le club-house, l’accès à la salle de répétition et l’interdiction de personnel non en uniforme dans le club-house.

Il s’agirait d’énormes changements car les joueurs se sont habitués à utiliser la technologie (dans les règles) pendant les jeux, et il est compréhensible que certains joueurs ne souhaitent pas voir la MLB revenir à l’époque analogique.

Joey Votto n’est pas l’un de ces joueurs.

L’Athletic a récemment publié un article sur les règles vidéo potentielles pour la MLB, et il a cité des joueurs comme Trevor Bauer et Corey Seager qui aimeraient voir le baseball continuer à autoriser les joueurs à utiliser la vidéo tant que le vol de panneaux n’est pas impliqué.

Votto avait d’autres priorités pour MLB. Via The Athletic:

“Je m’en fiche. Je veux juste que les jeux soient plus rapides. La plupart des restaurants ferment vers 21 h. ou 22 h Il est difficile d’obtenir une réservation et de la faire si vous jouez à un jeu de trois heures et demie. “

Même lorsque Votto a été interrogé spécifiquement sur l’accès à la vidéo, il a réitéré qu’il se soucie généralement de raccourcir les jeux.

«Oh, je n’en ai aucune idée. Je suppose que vous ne l’avez pas demandé à ce sujet. Vous posiez des questions sur un changement de politique. Et la seule chose qui m’importe, c’est que les jeux commencent à s’accélérer. Faites tout ce qu’ils veulent. Je m’en fiche. Ils peuvent en faire un match de sept manches. »

Votto ne s’inquiète pas de la triche des Astros. Il est inquiet de cette réservation pour le dîner. Nous pouvons comprendre cela.

.