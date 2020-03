Joey Votto a expliqué pourquoi l’interdiction des médias contre les coronavirus ne devrait pas être permanente

Dans une déclaration conjointe lundi, les principales ligues sportives américaines ont annoncé qu’elles restreindraient l’accès aux vestiaires et aux clubs en réponse à l’épidémie de coronavirus.

Cette restriction laisserait essentiellement les vestiaires fermés aux médias tandis que les joueurs et le personnel de l’équipe seraient autorisés à continuer comme d’habitude.

L’annonce a été accueillie avec des critiques raisonnables de la part des journalistes, des syndicats et de l’APSE. Chaque journaliste est conscient de l’épidémie de COVID-19. Mais la notion selon laquelle la fermeture des vestiaires aux médias est dans l’intérêt de la santé de chacun devient discutable lorsque vous demandez simultanément aux joueurs d’établir un contact physique pendant deux heures devant des foules bondées.

On craignait également que la limitation temporaire de l’accès des médias aux vestiaires et aux pavillons ne devienne permanente. Eh bien, laissez la star des Reds Joey Votto expliquer pourquoi il est dans l’intérêt de tous les fans de ne pas voir les restrictions du club house devenir la norme.

Il a déclaré via The Athletic:

“Non, je pense vraiment que la plupart – je dirais qu’une grande majorité des histoires impliquent des nuances, des émotions, des relations personnelles. Même si elles sont incorrectes, une perception de la façon dont quelqu’un a réagi ou comment un joueur a réagi peut être racontée à travers des expressions faciales, apprendre à connaître cette personne et son ton. Je pense que si vous ne l’avez pas tous les jours, vous ne pouvez pas partager ces idées et franchement, la plupart des fans ne se soucient pas des balles, des grèves et des courses et des victoires – enfin, je suppose, gagne – mais court, mais ils se soucient de la personne. Ils veulent se sentir proches de l’artiste dans n’importe quel sport. Je pense que tout le monde dans les médias est le pont qui relie l’athlète au public et sans cette proximité, je ne pense pas personnellement que vous obtenez cette composante humaine. “

Joey Votto comprend.

Espérons que les ligues en prendront note.

.