John Beilein à Boston College, Texas ou Georgia Tech?

John Beilein va-t-il au Boston College, au Texas ou à Georgia Tech après avoir quitté les Cleveland Cavaliers?

Mercredi, Beilein et Cleveland se sont officiellement séparés, suite à un partenariat infructueux qui a duré un peu plus d’une demi-saison.

Beilein a quitté le Michigan après la saison 2018 pour prendre la relève de l’entraîneur-chef des Cavaliers. Ça ne s’est pas bien passé.

Au moment de sa sortie, l’équipe de Beilein avait le deuxième pire record de la ligue avec 14-40. Cela ne les a mis que derrière les Golden State Warriors, qui tentent probablement de perdre à ce stade.

“Je trouve que la défaite est très difficile et cette année m’a coûté beaucoup plus cher que prévu”, a-t-il déclaré.

«Je me suis inquiété des conséquences que ce péage pourrait potentiellement avoir sur ma propre santé et le bien-être de ma famille.

«Je n’étais pas certain de pouvoir être à mon meilleur pour le reste de la saison et à l’avenir. Ce ne serait pas juste pour les joueurs, les entraîneurs et le personnel de soutien. »

La grande question devient maintenant: où sera l’entraîneur de Beilein en 2021?

Des chances ont été dévoilées sur le prochain point d’atterrissage du 67 ans, et il présente tous les suspects habituels.

Le Boston College est le favori à +300. Juste après, c’est le Texas, qui est coté à +500. De là, Georgia Tech arrive en troisième position avec +700. Enfin, Wake Forest est dernier à +800.

Beilein contribuerait probablement beaucoup à l’amélioration de toutes les options énumérées.

Si les rachats n’étaient pas un facteur, l’un de ces programmes de basket-ball repousserait probablement leur entraîneur-chef actuel pour un vainqueur confirmé au niveau collégial comme lui.

Malheureusement, les rachats sont un facteur. Un rachat de l’entraîneur du Texas Shaka Smart, par exemple, coûterait 10 millions de dollars aux Longhorns.

D’une manière ou d’une autre, Beilein reviendra au jeu universitaire la saison prochaine. Où précisément il atterrira est la supposition de n’importe qui.

