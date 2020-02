John Beilein et les Cavaliers étaient condamnés dès le départ

Il ne faut pas s’étonner que les Cavaliers de Cleveland et l’entraîneur-chef John Beilein envisagent de se séparer. L’équipe est 14-40, deuxième pire de la ligue. ESPN a rapporté dimanche que les deux parties ont “discuté [the] possibilité qu’il démissionne de son poste d’entraîneur pendant la pause des étoiles de la NBA. » Une discussion collaborative sur la façon dont chacun se sent est réfléchie de manière inattendue, des deux parties. Beilein s’est bâti une réputation de mauvais communicateur au cours de son mandat de neuf mois avec les Cavaliers – et les Cavaliers jettent des entraîneurs comme des avocats d’un jour. Beilein serait le cinquième entraîneur que Cleveland a parcouru au cours des six dernières saisons. Beilein, qui a signé un contrat de cinq ans en mai dernier, pourrait être parti avant qu’il n’atteigne le cap d’un an.

Le rapport ESPN a cité Beilein comme «misérable». Il a quitté le Michigan après une course de 12 ans, 428-278 avec le programme, dont deux Final Four, pour se mettre dans cette position. (S’adapter à la vie après le collège est notoirement douloureux. Cependant, quelques millions faciliteraient la transition.) Cleveland n’est pas non plus la franchise la plus facile à faire. Le désarroi commence au sommet avec le propriétaire Dan Gilbert et jaillit jusqu’à ce que le débutant – qu’il s’agisse d’un directeur général, d’un entraîneur ou d’une star – saigne.

L’échec de Beilein à Cleveland n’est pas entièrement la faute de l’organisation. La liste est terriblement courte sur la promesse, mais son approche n’a jamais fonctionné en premier lieu. Beilein est habitué à la souveraineté des entraîneurs universitaires. (Il y a une raison pour laquelle Bobby Knight, l’entraîneur K, Rick Pitino et Bob Huggins sont dépeints comme étant vraiment très attentionnés, plutôt que d’être insensibles.) Ce type d’autorité et de mou n’existe pas dans cette NBA. Les joueurs ne sont pas des enfants non rémunérés – ce sont des professionnels adultes qui ont payé des millions de dollars de plus que leur entraîneur ne recevra jamais. Vous ne pouvez pas les commander. Vous ne pouvez pas régner sur eux. Vous ne pouvez que les convaincre que vous êtes là pour vous aider.

Il y a des antécédents partagés pour les entraîneurs universitaires qui sont passés à la ligue. D’un côté, vous avez des gars comme Fred Hoiberg, qui a été licencié en 2018 après avoir eu du mal à exploiter des personnalités fortes comme Jimmy Butler. Quelque part au milieu, vous avez Billy Donovan, qui a survécu depuis 2015. Puis à l’autre bout se trouve Brad Stevens, l’idéal platonique. Il excelle en tant qu ‘«entraîneur des joueurs», celui qui, à 43 ans, peut sympathiser, se connecter et se rapporter. Ce n’est pas le cas pour Beilein, 67 ans. Il a l’habitude d’être un patron, pas un guide. Ce type de relation joueur-entraîneur est tombé en disgrâce ces dernières années, en particulier pour une équipe reconstituée remplie de jeunes hommes confrontés à la difficile transition vers la ligue.

Quatre des cinq derniers entraîneurs à remporter un titre partagent des personnalités accessibles. Nick Nurse, Steve Kerr, Tyronn Lue et Erik Spoelstra – tous décontractés, tous les auditeurs. (Par rapport à d’autres entraîneurs, au moins. Gregg Popovich est le cinquième. Malgré sa façade pierreuse, nous savons tous qu’il est un softie à l’intérieur.) Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de joueurs dans la ligue qui sont inspirés par la bération. Prenez le propre de Spo, Jimmy Butler. Mais ils deviennent l’exception, pas la règle.

Beilein est de la vieille école. C’est la raison pour laquelle il a eu du mal à se connecter avec ses joueurs, mais c’est aussi une manière douce d’excuser les comportements. Son faux pas le plus flagrant a eu lieu en janvier, lors d’une séance de cinéma. Beilein a déclaré que les Cavs “ne jouaient plus comme un groupe de voyous”, un mot extrêmement inapproprié qu’il a utilisé devant sa formation majoritairement noire. Plus tard, Beilein s’est excusé et a tenté de clarifier, affirmant qu’il voulait dire des limaces. Le rapport ESPN a noté que «plusieurs escarmouches en public et en privé avec des joueurs [have] joué un rôle dans la détérioration rapide. L’affichage le plus public de la frustration des joueurs est survenu en janvier, lorsque Kevin Love a crié que Beilein avait mal lu une possession et a fouetté une passe à Cedi Osman par dégoût.

Une scission semble inévitable à ce stade. On parle déjà des programmes collégiaux que Beilein pourrait intégrer et économiser. Ce serait une autre chance pour Cleveland de plonger dans l’illusion qu’un nouvel entraîneur changerait les choses. Le front office pourrait courir après des candidats de rêve comme l’assistante des Spurs Becky Hammon ou Jay Wright de Villanova, qui est un nom populaire dans les cercles de la NBA depuis des années. Beilein a été un échec si dramatique que Cleveland devrait aborder tout entraîneur universitaire avec prudence. (Bien que Wright en particulier soit connu pour établir des relations solides avec ses joueurs.) L’inverse est également vrai: Beilein a eu 12 années heureuses au Michigan, est allé à Cleveland et est devenu misérable neuf mois plus tard. C’est à peine un diplôme. Les deux parties sont désormais confrontées à la réalité de l’échec et du temps perdu. Après des essais et des erreurs dans toute la ligue, il devient clair que les caractéristiques qui ont fait un entraîneur prospère il y a dix ans ont changé. Rassembler l’équipe du futur est inutile si vous amenez un coach qui ne peut pas se connecter avec eux.

