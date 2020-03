John Calipari a des mots forts pour le Kentucky, Tennessee

John Calipari avait des mots forts pour le Kentucky et le Tennessee après la sortie de mardi soir.

Les Volontaires sont finalement repartis avec une victoire de 81-73 par derrière après une forte résurgence au second semestre.

Calipari n’était naturellement pas trop content de la façon dont ses enfants ont gaspillé un avantage de 17 points. À un moment donné dans la seconde moitié, le Kentucky était en hausse de 51-34. Malheureusement, ils ne pouvaient tout simplement pas conserver leur avance.

Les Volontaires ont effectué une séquence de 29-9 sur une séquence de 10 minutes pour prendre le contrôle de la séance.

Selon ESPN, avant ce match, le Kentucky a connu une séquence de 10 victoires consécutives de 129-0 sur 10 ans lors de matchs où il avait une avance à deux chiffres à la mi-temps. Ce n’est pas fini.

«Nous avons été malmenés. J’ai été malmené », a déclaré Calipari. “C’est celui que je sais que je dois regarder la bande.”

Compte tenu de l’importance d’une bataille SEC ce jeu était, il est compréhensible que Calipari se sentait si fortement sur le résultat.

«Le jeu est devenu physique et nous ne pouvions pas rivaliser. C’est devenu physique. Nous avons essayé différentes façons de marquer et nous n’avions rien. Nous ne pouvions pas le jeter à la poste; nous avons essayé d’ouvrir le tribunal et nous n’avons pas pu nous en sortir.

«Mais donnez du crédit au Tennessee; ils auraient pu descendre de 17, mais c’est [Volunteers coach] Rick Barnes. “

Le Tennessee avait d’abord l’air mort dans l’eau jusqu’au tournoi de la NCAA. Cependant, avec cette victoire, les Volontaires sont de retour dans le mix. Il sera intéressant de voir comment le programme se déroule dans le tournoi SEC, car cela déterminera probablement leur sort une fois pour toutes.

En relation: Justin Verlander des Astros est impressionné par lui-même