John Calipari a un message pour les joueurs du Kentucky

John Calipari a un message pour ses joueurs du Kentucky dans la foulée de la fin abrupte de la saison de basketball universitaire 2019-2020.

Ce message? Je suis désolé que les choses se soient terminées si tôt.

Jeudi dernier, la NCAA a officiellement annulé le tournoi imminent de March Madness. Cette décision est intervenue après plusieurs conférences, dont la SEC, annulant leurs propres tournois.

Cette décision a été dévastatrice pour Calipari et pour de nombreux joueurs, car elle a effectivement mis fin à leur saison juste avant le début de la partie la plus importante.

“Cela m’a frappé ce matin que mon temps pour avoir un impact sur les jeunes de cette équipe est terminé”, a tweeté Calipari.

“On nous a dit hier que les installations sportives étaient fermées et que nous ne pouvons pas avoir de contact en personne avec un joueur ou l’équipe avant le 15 avril.”

– John Calipari (@UKCoachCalipari) 14 mars 2020

La partie qui a le plus frappé Calipari était le manque de contact qu’il aurait avec les joueurs à l’avenir.

“Ne vous méprenez pas, nous resterons en contact avec les enfants. Nous allons toujours envoyer des SMS et parler au téléphone et donner des conseils à ces enfants. C’est juste de ne pas voir mes gars tous les jours qui va faire mal pendant un certain temps.

«Si nous avons fait notre travail et que leurs familles ont fait leur travail, nos enfants continueront de prendre de bonnes décisions. J’espère que nous avons jeté les bases de leur succès futur. J’espère que tout le monde restera en sécurité là-bas et écoutera les avis des dirigeants de notre nation. »

Le Kentucky a remporté le titre de la saison régulière de la SEC avec une relative facilité, mais on ne sait pas encore comment les Wildcats auraient réussi le tournoi de la NCAA.

Cela restera sans aucun doute l’un des grands mystères de l’histoire du programme.

