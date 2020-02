John Cena revient à la WWE, est défié par Bray Wyatt

L’icône de la WWE John Cena est revenu sur le ring pour la première fois en sept mois vendredi soir à Boston, et ses plans pour WrestleMania 36 sont clairs après la fin de son segment avec un défi de “The Fiend” Bray Wyatt.

Dans son discours aux fans, Cena a déçu la foule en disant que “WrestleMania devrait continuer sans John Cena”, affirmant que les hommes et les femmes de la liste qui effectuent un programme à temps plein méritent des places sur le plus grand spectacle de l’année sur lui . Cena a averti qu’il n’était pas sûr de son retour à la WWE et a quitté le ring pour chanter “ Cena! ” – mais alors qu’il saluait le public en haut de la rampe, les lumières se sont éteintes et The Fiend est apparu derrière Cena . Le démon pointa le signe géant de WrestleMania au-delà du ring, lançant un défi à Cena.

Si Cena voulait vraiment dire ce qu’il avait dit dans le ring quelques instants plus tôt, il devrait ont diminué – mais le segment s’est terminé avec Cena basculant sa casquette, acceptant apparemment le défi.

Wyatt vient de perdre son championnat universel contre Goldberg à Super ShowDown, mais une victoire sur l’un des plus grands interprètes de la WWE de tous les temps à WrestleMania contribuerait grandement à remettre son personnage sur la bonne voie. Goldberg défendra son titre contre Roman Reigns à WrestleMania, dans un autre match du Main Event qui a été organisé vendredi.

