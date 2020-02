John Krasinski suppliant pratiquement de rejoindre “Fantastic Four”

Il est immédiatement évident que John Krasinski convient parfaitement à l’univers Marvel.

Son travail dans la comédie (“The Office”), le thriller / action (“Jack Ryan”) et le thriller / horreur (“Quiet Place”) en fait un ensemble impressionnant de travaux, et qui s’intégrerait bien dans ce que Marvel semble faire si bien: mettre l’univers en jeu sans sacrifier la jocularité.

Il n’est donc pas surprenant que Krasinski ait fait appel aux suzerains du MCU pour tenter de le faire entrer dans l’univers bourré d’action. Krasinski semble viser une place dans le redémarrage de “Fantastic Four” comme Reed Richards (ou l’élastique Mister Fantastic).

“Vous vous dites:” Avez-vous un intérêt à ne pas briser les rêves des gens? “”, A déclaré Krasinski à TotalFilm.com dans une récente interview. «J’adorerais être dans l’univers Marvel. J’adore ces films parce qu’ils sont amusants, mais je pense aussi qu’ils sont vraiment bien faits. Et certainement beaucoup de mes amis sont dans ces films. Je n’ai aucune idée de ce que tu penses. Mais s’ils me considèrent pour M. Fantastic, continuez à me considérer parce que j’adorerais ça. »

Aurait-il intérêt à en diriger un?

«Oh mec, diriger une de ces choses? Je ne pense pas que je suis ton gars », a-t-il dit. «Mais si je devais agir en un? Je m’amuserais tellement. “

Peut-être que Krasinski est trop bon pour un ajustement: un autre bel homme blanc avec un cric. Et peut-être que Marvel doit s’éloigner de son type alors qu’ils entrent dans la phase 5. Krasinski était dans le mix pour gagner un rôle de Captain America, qui est finalement allé à Chris Evans. Krasinski a même admis qu’il était heureux de voir Evans obtenir le rôle, car cela a permis à Krasinski de travailler sur ses capacités d’écrivain et de réalisateur. Mais peut-être qu’il a encore du FOMO, car il supplie pratiquement d’entrer dans le MCU.

