John Prine a toujours vu le meilleur de nous

John Prine, génie country-folk et héros américain, est décédé, à 73 ans, des complications du coronavirus. Son hospitalisation fin mars a été à juste titre traitée comme une urgence nationale; pour le genre de personne enclin à craindre le pire, c’était l’occasion de se préparer. Mais Prine, avec son esprit débauché et sa grâce maladroite et son optimisme sans limites, même dans sa colère la plus poliment, n’était absolument pas ce genre de personne. Il était le meilleur de nous parce qu’il voyait le meilleur de nous, ou de toute façon en tirait le meilleur parti. Néanmoins, le défi est maintenant de pleurer l’homme qui a écrit “Bonjour là-dedans”, et cela fera mal, et c’est censé le faire.

En 1970, l’un des plus grands auteurs-compositeurs de tous les temps était né au milieu de la vingtaine, vétéran de l’armée, fier natif de la petite ville de l’Illinois, facteur et facteur mineur sur le circuit micro ouvert de Chicago. “Il apparaît sur scène avec une modestie telle qu’il semble presque revenir sous les projecteurs”, a écrit nul autre que Roger Ebert, honorant Prine de sa toute première critique, une rave vertueuse du Chicago Sun-Times. “Il chante plutôt doucement, et son travail de guitare est bon, mais il ne se montre pas. Il commence lentement. Mais après une chanson ou deux, même les ivrognes dans la pièce commencent à écouter ses paroles. Et puis il vous a. “

Ebert a été terrassé – comme les ivrognes, comme tout le monde – par la chanson de protestation idiote et furieuse du Vietnam intitulée “Votre décalque de drapeau ne vous fera plus entrer dans le paradis”. (“Ils sont déjà surpeuplés”, explique l’homme aux portes nacrées, “De votre sale petite guerre.”) Et par l’éloge fracassant et encore plus furieux du vétérinaire vietnamien “Sam Stone”, la complainte imbibée d’héroïne avec le «Il y a un trou dans le bras de papa où va tout l’argent», une série de mots aussi brutaux et parfaits que n’importe quel chanteur les a réunis n’importe où, n’importe quand. Et par le gaffeur triste du sac “Illegal Smile”. (“Bowl of flocons d’avoine a essayé de me fixer… et a gagné.”) Et par le titanique “Angel From Montgomery”, une étude de personnage imposante qui commence avec un facteur de 20 quelque chose qui livre ces lignes …

Je suis une vieille femme

Nommé d’après ma mère

Mon vieil homme est un autre enfant qui vieillit

Si les rêves étaient fulgurants

Le tonnerre était désir

Cette vieille maison aurait brûlé il y a longtemps

—Et vous osant ne pas y croire. “Ils ne ressemblent en rien au travail de la plupart des jeunes compositeurs de nos jours”, s’émerveilla Ebert de ces chansons, “qui semblent se spécialiser dans les hommages narcissiques à eux-mêmes.”

Prine était destiné à la grandeur, mais une grandeur humaniste, empathique et choquante, tournée vers l’extérieur, et il y est parvenu immédiatement, avec ses débuts éponymes en 1971, un monolithe Americana avec une liste de pistes de meurtriers qui résiste à tout ce que Bob Album de Dylan que vous voudriez y jeter. Quelque part, il y a «Bonjour là-dedans», son appel à l’empathie le plus doux et le plus choquant à ce jour. Il est raconté par un retraité de mauvaise humeur, et dans le premier couplet, nous rencontrons également sa femme, Loretta, et leurs quatre enfants, Joe, John, Linda et Davy. (“Nous avons perdu Davy dans la guerre de Corée”, chante Prine, alors vous le croyez avec désinvolture et solennité. “Et je ne sais toujours pas pourquoi / n’a plus d’importance.”) Le chœur vous supplie, poliment, de payer ce vieil homme fier mais faible une certaine attention:

Tu sais que les vieux arbres deviennent plus forts

Et les vieilles rivières deviennent chaque jour plus sauvages

Les personnes âgées se sentent seules

En attendant que quelqu’un dise

“Bonjour dedans”

Souciez-vous des autres, a chanté John Prine, pendant les 50 prochaines années. Il n’a jamais dépassé «Bonjour là-dedans», mais il l’a également surmonté tout le temps. Mais c’est toujours la chanson que Joan Baez a offerte en hommage la semaine dernière, en dédiant sa version bien-aimée à John et à sa femme, Fiona Whelan Prine, qui s’est elle-même rétablie du coronavirus. Il me semble que l’intimité exaltante et écrasante des canaux Baez ici – un autre auteur-compositeur-interprète se produisant dans une cuisine luxuriante, vous entraînant encore plus loin dans la pièce en évitant le contact visuel avec la caméra – est ce que chaque musicien du Coronavirus Era essaie maintenant d’atteindre en prenant sur YouTube et Instagram Live et similaires. Et ce n’est pas qu’il ne peut y en avoir qu’un, mais il peut y en avoir très peu.

Il n’y a pas de mauvais endroit pour plonger dans le catalogue volumineux mais jamais intimidant de Prine. Je suis fraîchement étonné, à chaque fois, par le fanfaron de l’ouvreur et de la chanson-titre de Sweet Revenge de 1973, trop intelligent pour être rock ‘n’ roll et trop exquisement bruyant pour ne pas l’être: «J’ai été expulsé de l’arche de Noé / I tourner ma joue à des remarques désobligeantes / Il y avait deux de tout sauf un de meeeee. ” Bruised Orange, de 1978, est celui avec «C’est comme ça que le monde va rond», un hymne bouclé et sage sur la façon de surmonter les difficultés et de se remettre de soi: «C’est un demi-pouce d’eau», observe-t-il dans le refrain, « Et tu penses que tu vas te noyer. (Quand j’ai vu Prine vivre au début des années 2000 dans un zoo de l’Ohio, il a raconté l’histoire d’une petite fille qui a mal entendu les mots d’un demi-pouce d’eau comme une enchilada heureuse, et il a concédé que c’était aussi une belle image.)

Les après-midis allemands de 1986, embourbés dans une décennie qui a noyé beaucoup de grands de l’ère divinisée de son calibre (et bien au-dessous de son calibre) dans une surproduction vaporeuse et encore plus de narcissisme, il pouvait encore tirer un classique simple, élégant et déchirant. comme “Vitesse du son de la solitude.” Avance rapide vers la collection de duos délicatement tapageuse In Spite of Ourselves de 1999, dans laquelle il flirte de manière audible avec Lucinda Williams, Trisha Yearwood, Patty Loveless, sa femme Whelan et le plus mémorable Iris Dement. Son premier couplet sur la chanson-titre est la lettre d’amour la plus douce et la plus pornographique qu’une fille puisse demander:

Elle n’aime pas ses œufs qui coulent

Elle pense que croiser ses jambes est drôle

Elle regarde son nez dans l’argent

Elle l’obtient comme le lapin de Pâques

C’est mon bébé, je suis son miel

Je ne la laisserai jamais partir

Et Dement est là pour tirer en retour: “Il n’a pas été couché dans un mois de dimanche / l’a attrapé une fois et il a reniflé mes sous-vêtements.” Les vieillards sales sont aussi des gens.

Prine a beaucoup écrit sur la mort – constamment, vraiment, en commençant par «Paradise», un autre chrono de son premier album sur ses racines familiales dans le pays ravagé du charbon du Kentucky:

Quand je meurs, laisse mes cendres flotter sur la rivière verte

Laisse mon âme rouler jusqu’au barrage de Rochester

Je serai à mi-chemin du paradis avec le paradis en attente

À seulement cinq miles de là où je suis

Cette magnifique et éclatante pièce de 2018 de Jayson Greene de Pitchfork explore en profondeur la relation respectueuse de Prine avec la mortalité. (À partir de 1973 “S’il vous plaît, ne m’enterre pas”: “Et les sourds peuvent prendre mes deux oreilles / S’ils ne font pas attention à la taille.”) Prine a expliqué sa sensibilité au sujet de cette façon:

«Je suppose que je traite la mort différemment de certaines personnes», admet-il. “Réaliser que vous n’allez pas revoir cette personne est toujours la partie la plus difficile à ce sujet. Mais ce sentiment s’installe, et puis vous êtes content d’avoir eu cette personne dans votre vie, et ensuite le bonheur et la tristesse se sont transformés en vous. Et puis vous êtes cette grande barre de bonbons horrible, vous promener dans une paire de chaussures. “

Cette grande barre de bonbons horrible est une expression par excellence de John Prine. Au moment où il faisait la promotion de son album final feutré et charmant, The Tree of Forgiveness 2018; Je l’ai également interviewé à ce moment-là aussi, bien que notre conversation ait été beaucoup plus frivole. («Je me souviens de ce concert – en ce qui concerne les concerts au zoo, c’était l’un des plus agréables», se souvient-il de cette émission de l’Ohio dont je me souviens encore en détail près de 20 ans plus tard, décrivant également à quoi cela ressemble dans certains ses concerts de zoo les plus moche: «Vous êtes au milieu d’un putain de zoo.») L’Arbre du pardon, enregistré longtemps après que Prine ait combattu et battu le cancer deux fois, sait ce qui va arriver, finalement: Oui, la dernière chanson s’appelle «Quand J’arrive au paradis. ” (C’est une chanson à boire et à fumer, naturellement.) Il y a aussi l’élégiaque «Summer’s End», qui est particulièrement difficile à prendre en ce moment:

La lune et les étoiles traînent dans des bars en train de parler

J’adore toujours cette photo de nous marchant

Tout comme cette vieille maison que nous pensions hantée

La fin de l’été est arrivée plus vite que nous le voulions

Mais il rayonnait de triomphe, même à sa plus mélancolique, et débordait de vie même à son plus hanté par la mort. Dans le cadre de la tournée promotionnelle / tour de victoire de l’album, il a joué Austin City Limits en 2018, et je suis ici, surpris de nouveau cinq décennies plus tard, par «Angel From Montgomery», et l’audace de cette première ligne.

“Je suis une vieille femme / Nommé d’après ma mère”, a chanté John Prine, et qu’il soit lui-même jeune ou vieux, en plein essor ou en difficulté, un nouveau venu prometteur en micro ouvert ou un colosse vénéré, personne n’a jamais pensé à répondre, non , tu n’es pas. Prine était tout ce qu’il disait être, qui il voulait être et qui vous vouliez aussi. Il t’a toujours eu. Et tu l’auras toujours.