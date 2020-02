John Stones a besoin «de l’aide d’un psychologue du sport» pour transformer sa carrière, selon l’ancien ailier de Manchester City, Trevor Sinclair

John Stones devrait demander l’aide d’un psychologue du sport pour tenter de changer sa carrière, selon l’ancien ailier de Manchester City, Trevor Sinclair.

De grandes choses étaient attendues de Stones lorsque le défenseur est arrivé à l’Etihad pour la première fois avec un contrat de 47,5 millions de livres d’Everton en août 2016.

John Stones est bien tombé dans l’ordre hiérarchique à Man City

Cependant, Stones n’a pas répondu à ces attentes élevées avec l’ancien diplômé de l’académie de Barnsley qui n’est actuellement pas dans les plans de la première équipe de Pep Guardiola.

Et Sinclair, qui est un grand fan de Stones, estime que le joueur de 25 ans devrait parler à un psychologue pour regagner sa confiance dans l’espoir d’améliorer ses performances sur le terrain.

«John doit recentrer sa carrière. Si je le conseillais, je lui dirais de demander l’aide d’un psychologue du sport », a déclaré Sinclair à Jim White sur talkSPORT.

“Pour le moment, il ne semble pas qu’il n’ait pas d’avenir, ni celui que nous attendions, à Manchester City. Il doit essayer de se remettre sur la bonne voie. “

Telle a été la chute de Stones, Sinclair pense qu’il est actuellement le huitième ou neuf centre-arrière de l’Angleterre.

“Si vous regardez la compétition, c’est l’un des domaines les plus forts pour l’Angleterre”, a-t-il ajouté.

“Évidemment, il y a Harry Maguire [Manchester United], Je pense que Joe Gomez [Liverpool] a été superbe cette saison, [Fikayo] Tomori [Chelsea] a été super aussi.

«Pour moi, Mason Holgate [Everton] va probablement au-dessus de Michael Keane [Everton] – juste à cause des performances que je l’ai vu produire à l’arrière droit.

“Alors vous avez James Tarkowski [Burnley] et Chris Smalling [on loan at Roma] devant John aussi.

Sinclair dit que le manque de temps de jeu des Stones cette saison indique que sa carrière dans la ville pourrait prendre fin plus tôt que tard – citant l’inclusion d’Eric Garcia sur le banc pour le récent affrontement de Premier League à Tottenham comme exemple.

«Je serais inquiet si j’étais John Stones à cause du manque de football qu’il a joué. Il a fait 17 apparitions cette saison », a-t-il expliqué.

“Juste pour mettre cela en perspective, Raheem Sterling – qui a probablement joué dans trop de matchs – a fait 35 apparitions. C’est plus du double de Stones. »

Il a poursuivi: «Le fait que [Aymeric] Laporte n’est pas disponible cette saison et Stones n’a toujours pas présenté beaucoup de sonneries d’alarme pour moi.

«Mais ce qui est encore plus révélateur, c’est que le jeune Eric Garcia était sur le banc à Tottenham. C’est un très bon jeune joueur, mais il n’a pas l’expérience que possède Stones.

«Je l’aime bien, ne vous méprenez pas, mais le fait qu’il ait été choisi avant John Stones pour un si gros match en dit long sur moi.

«Pour moi, John est le meilleur passeur anglais du ballon en défense centrale. Sans l’ombre d’un doute.

“Techniquement, il est courageux et il fera toujours un angle pour recevoir le ballon et sa portée de dépassement est superbe.

“Mais évidemment, les choses ne vont pas se planifier pour John Stones à Man City, et cela doit changer bientôt.”

