John Stones soutenu pour réussir à Arsenal, Man Utd surveillant Thomas Muller, Tottenham veut DEUX attaquants

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football des journaux de mardi et en ligne…

John Stones a été soutenu pour réussir à Arsenal par la légende du club Ray Parlour suite à des informations selon lesquelles Mikel Arteta veut le défenseur de Manchester City. Il est tombé en disgrâce avec le patron de la ville, Pep Guardiola, et pourrait déménager dans le nord de Londres dans le but d’obtenir plus de football en équipe première. Et Parlour pense que Stones serait une excellente signature pour les Gunners. HISTOIRE COMPLÈTE

“L’homme le plus riche d’Afrique” dit qu’il cherche à acheter Arsenal en 2021. L’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote, qui a une valeur nette estimée à 8,5 milliards de livres sterling, a fait part de son désir d’acheter Arsenal par le passé. Mais Dangote a révélé dans une récente interview qu’il pourrait faire une approche officielle l’année prochaine. HISTOIRE COMPLÈTE

Christian Eriksen est sur le point de quitter Tottenham après avoir conclu un accord de principe avec l’Inter d’une valeur d’environ 100 000 £ par semaine après impôts. L’international danois Eriksen n’a plus de contrat cet été, alors les Spurs sont impatients de le toucher en janvier et sont censés vouloir 20 millions de livres sterling pour lui. Le milieu de terrain se serait vu offrir un contrat de quatre ans à l’Inter et serait l’un des joueurs les mieux payés du club. (Les temps)

. – .

Eriksen semble approcher de son départ de Tottenham

Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, veut que deux attaquants couvrent le blessé Harry Kane. L’attaquant de Milan et de Pologne Krzysztof Piatek, 24 ans, a été proposé jusqu’à présent comme l’une des principales options, tandis que les agents de Fernando Llorente et Christian Benteke ont également contacté le club. Edinson Cavani a également été lié à un déménagement aux Spurs, mais il semble susceptible de rejoindre l’Atletico Madrid. Kane sera hors d’action jusqu’en avril après avoir subi une rupture du tendon du tendon du jarret gauche le jour du Nouvel An. (L’indépendant)

L’Atletico Madrid prévoit une approche pour l’attaquant d’Arsenal Alexandre Lacazette s’ils ne signent pas Edinson Cavani ce mois-ci. Les géants de la Liga n’ont trouvé le filet que 22 fois en championnat cette saison et le patron Diego Simeone est désespéré de décrocher un buteur éprouvé pour les aider à monter un défi pour le titre, avec leurs rivaux Barcelone et Real Madrid cinq points au-dessus d’Atleti dans le tableau. HISTOIRE COMPLÈTE

. ou concédants de licence

Lacazette pourrait-il quitter l’Angleterre pour l’Espagne

Manchester United surveille Thomas Muller, qui pourrait quitter le Bayern Munich après 20 ans au club. Muller a admis que son avenir au Bayern est incertain avec le club pour avoir des discussions avec ses représentants à la fin de la saison. Le contrat de l’international allemand expire en 2021. (Sport1, via The Sun)

Liverpool a rejeté une offre de la part de la Roma de faire avancer Xherdan Shaqiri en prêt pour le reste de la saison. Le club italien aurait été informé qu’il n’y avait “aucune chance” qu’il signe Shaqiri en janvier. La Roma cherche désespérément une nouvelle recrue après avoir perdu la star de 20 ans Nicolo Zaniolo pour le reste de la saison. (Daily Star)

. – .

Shaqiri a laissé entendre qu’il n’était pas satisfait de son manque de temps de jeu à Liverpool

Pendant ce temps, les Reds ont offert 13 millions de livres sterling à Trabzonspor pour recruter le gardien turc Uguran Cakir. Des rapports récents ont indiqué que Liverpool cherchait à offrir à Loris Karius plus d’argent pour signer le jeune très bien noté. Cependant, il est maintenant affirmé qu’ils recherchent un accord de trésorerie direct avec Trabzonspor. (Sabah, via Sport Witness)

L’ancien patron de Chelsea, Antonio Conte, a remporté sa bataille juridique contre le club devant un tribunal du travail, bien qu’il n’ait reçu qu’une indemnité d’un peu plus de 85 000 £. L’Italien était impliqué dans une dispute avec le club depuis qu’il a été limogé en tant que manager en 2018. Conte est désormais en charge du club de Serie A Inter Milan. (Daily Mirror)

L’attaquant de Southampton Che Adams ne rejoindra pas Leeds en janvier. Adams a eu du mal depuis son arrivée à St Mary’s l’été dernier alors que l’attaquant n’a pas encore trouvé le but des Saints. Cependant, le patron de Southampton, Ralph Hasenhuttl, tient à garder l’homme de 15 millions de livres pour le moment. (Daily Mirror)

DERNIER

Arsenal Transfer News Live: Des rumeurs de pierres excitent la légende des Gunners, sortie de Lacazette?

VIS MAINTENANT

Man United: Solskjaer porte un coup dans la poursuite de Fernandes, résultat de la Money League

DERNIER

Liverpool transfère l’actualité en direct: l’offre de Shaqiri rejetée, Grealish déménagera-t-il à Anfield?

transfert de combat

Les loups et le palais se joignent aux Rangers et au Celtic dans la bataille pour signer la starlette anglaise

VERDICT

Les Spurs ont averti que l’objectif de transfert pourrait être «la seconde venue de Vincent Janssen»

CITY RAID

La légende d’Arsenal soutient le transfert de John Stones et dit qu’il serait une excellente signature

cible

L’as d’Arsenal pourrait rejoindre les géants de la Liga ce mois-ci … mais à une seule condition

révélé

Sept accords de transfert que vous ne saviez pas avoir été conclus en janvier

Christian Benteke pourrait revenir à Aston Villa alors que les Villans cherchent désespérément à rester en Premier League. Le Belge a marqué 42 buts en Premier League en trois saisons à Villa Park avant de rejoindre Liverpool en 2015. Depuis, sa carrière a subi une véritable chute et il n’a plus que quatre buts en Premier League depuis le début de la campagne 2017/18. (Daily Express)

L’entraîneur-chef de Newcastle, Steve Bruce, s’entretiendra avec le propriétaire Mike Ashley cette semaine pour discuter d’un plan pour ce qui reste du mercato de janvier. Bruce n’a pas échangé un seul appel téléphonique, e-mail ou SMS avec Ashley depuis l’été. Cependant, il est entendu qu’il informera son patron qu’il veut entre 20 et 30 millions de livres sterling en janvier. (Gardien)

Mais un joueur qui pourrait quitter Newcastle est Dwight Gayle, les Magpies l’offrant en prêt à plusieurs clubs de championnat. Il est considéré comme une cible pour West Brom, Fulham et Nottingham Forest. Newcastle permettra à Gayle de partir sans frais de prêt, mais insistera sur le fait que tout club paie intégralement son salaire de 60000 £ et accepte le prix de 20 millions de livres s’il atteint la Premier League. (Le télégraphe du jour)

.