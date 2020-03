Johnny Bananas sur la torsion de la règle de Total Madness

Comme tout le monde, Johnny «Bananas» Devenanzio est de retour chez lui alors que la pandémie de coronavirus et la distanciation sociale se poursuivent.

En fait, entre ses apparitions constantes dans The Challenge et ses fonctions d’hébergement pour 1st Look, c’est la plus longue période à laquelle il est resté sans interruption depuis un certain temps.

Bien qu’il ne pense pas à la retraite de l’émission qu’il a remporté un record six fois, il l’a dit dans une conversation avec For The Win avant la première de Total Madness mercredi sur MTV: “J’avais un peu besoin de cette pause un peu, et je sais que ce n’est pas nécessairement vrai pour tout le monde. Mais je dirai qu’après cette dernière saison de The Challenge, une pause était définitivement nécessaire. »

“Chaque saison qui passe, un petit morceau de moi meurt”, a-t-il ajouté, “et je sais que je n’en ai que si peu dans le réservoir, et je dirai qu’après cette dernière saison, je me sentais tous les jours de 37 ans.”

Mais la faim de ce septième titre insaisissable n’a pas disparu. C’est juste qu’il doit s’entraîner deux fois plus fort et de manière plus intelligente pour rivaliser avec les jeunes camarades. Et bien sûr, puisque The Challenge est un sport, il s’est comparé à un lanceur vétéran.

«Quand ils perdent leur balle rapide, ils doivent devenir astucieux et ils doivent localiser leurs terrains de mieux en mieux. Ils doivent changer leur jeu pour coïncider avec ce que leur corps leur permet de faire. »

Voici plus de notre Q & A avec des bananes:

Comment la nouvelle règle concernant la nécessité de gagner une élimination pour faire un changement final dans le jeu, et comment cela a-t-elle changé pour vous en particulier?

Cela n’a pas du tout changé pour moi. Si quoi que ce soit, cela a nivelé le terrain de jeu. Je dis depuis un moment, il y a certains joueurs – je ne jetterai personne sous le bus ici, mais tous ceux qui regardent le savent – qui entrent et se basent uniquement sur leur jeu politique ou physique intimidant, ils ne être voté. Ils peuvent jouer au milieu du terrain et juste être insipide et se rendre à une finale. Ensuite, il y a les gens qui doivent travailler, c’est-à-dire moi. Sur les 20 saisons que j’ai passées, il y en a eu deux ou trois où je ne suis pas allé. Donc je sais que chaque saison, je vais y aller, peut-être plusieurs fois. Cela a permis aux gens qui bénéficient d’un trajet gratuit de le gagner. Je pense que c’est une grande torsion et cela a vraiment réinitialisé et remanié le jeu de la saison dernière lorsque vous aviez 12 ou 13 personnes dans une finale et seulement quatre avaient vu l’élimination.

Cela at-il changé la stratégie des autres? J’imagine que vous devez vous demander si vous voulez y aller maintenant ou plus tard.

Complètement. Chaque saison, vous devez changer de stratégie. Le seul thème commun, cependant, est l’élimination de l’élimination. C’est votre objectif. Cette saison, c’est comme devoir recycler un chien pour ne pas être agressif. (Vous pensez) “Eh bien, attendez une minute, maintenant je dois entrer.” Donc, ce que vous voyez, c’est que les gens se battent pour ne pas entrer, ce sont les gens qui se battent pour entrer.

Comme vous l’avez dit, les gens se battaient très tôt, et puis je me suis dit, que se passe-t-il s’il y a une torsion et une purge ou si vous devez recommencer? Tout le monde a eu cette prémonition à différents moments sur le moment d’entrer. Il y avait tellement plus de rebondissements à l’élimination qu’il n’y en a jamais eu. … Chaque saison qui arrive, je me demande toujours ce qu’ils vont faire de différent. Ils nous ont fait lutter pour l’oxygène cette saison car nous vivions dans un bunker. Ils ont donc dû vérifier les niveaux d’oxygène chaque jour pour s’assurer qu’il s’agissait de 21% d’oxygène, sinon nous suffoquerions.

J’ai vu ça! Vous viviez dans un endroit sans fenêtres! Et n’y avait-il pas de piscine comme d’habitude?

Nous avions une piscine hors sol dans un silo qui était probablement à 40 degrés au maximum.

Puis-je obtenir un rapport de dépistage rapide sur les recrues?

À mon avis, c’était une assez bonne classe de recrue. Fessy est un joueur de football universitaire de la Division I, ce gars est un monstre absolu. Vous avez un gars de Survivor et Big Brother, Kaycee a remporté Big Brother. Vous avez donc eu ce nouveau groupe de recrues. Il y a une grande contingence Big Brother – Fessy, Swaggy, Bayleigh, Kaycee – qui se connaissaient tous. Non seulement vous avez des gens qui jouent à un jeu mental intense, mais ils se connaissent. C’était une alliance toute faite. C’était une classe de recrue dominante. Ils ne nous ont pas facilité la tâche.

