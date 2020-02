Jon Jones conserve contre Dominick Reyes avec des tableaux de bord douteux, Valentina Shevchenko conserve

L’UFC 247 est descendu du Toyota Center de Houston, au Texas, samedi soir et a présenté un double événement principal à succès.

Deux des meilleurs artistes martiaux mixtes du monde se sont produits à l’UFC 247 alors que Valentina Shevchenko a défendu le titre de poids mouche de ses femmes et Jon Jones a mis son titre de poids léger sur la ligne.

Jon Jones avant son affrontement avec Dominick Reyes

Voyons les résultats de la carte principale ci-dessous:

Derrick Lewis bat. Ilir Latifi via décision unanime

Lewis est l’un des frappeurs à élimination directe les plus dévastateurs de la division des poids lourds et il faisait face à un adversaire de Latifi qui faisait le pas des poids légers.

Avec plus de 10 combats à 205 livres, en théorie, un homme de la taille de Lewis ne serait pas un bon premier ennemi pour Latifi et le premier tour a suggéré que c’était le cas.

Mais, le Latifi a grandi dans le concours et a poussé Lewis à ses limites sur le terrain au fur et à mesure de la lutte. Cela a peut-être été une victoire unanime à la fin, mais Lewis a dû creuser profondément pour le gagner.

Dan Ige bat. Mirsad Bektic via une décision partagée

Ce fut un combat de va-et-vient fantastique. Ige et Bektic étaient si bien assortis dès le départ que c’était vraiment un combat de pioche.

Il ne fait aucun doute qu’Ige a pris le premier tour et il a frappé de gros coups dans le processus. Cependant, Bektic a dominé le deuxième tour avec des tirs et des prises qui ont amené les commentateurs à se demander si ce serait un tour 10-8 avec le nouveau score.

Au troisième et dernier tour, les deux hommes ont tenté de se mettre au sol et c’est juste Ige qui l’a tranchant selon les juges. Aurait vraiment pu aller dans les deux sens.

Justin Tafa bat. Juan Adams via KO au premier tour

Adams était le favori de la ville natale pour celui-ci et il avait tous les avantages naturels qu’un combattant pouvait souhaiter en termes de taille et de portée.

Cependant, Tafa n’a pas du tout lu le script. Le poids lourd néo-zélandais a explosé à Adams au milieu du premier tour avec une droite droite qui a alimenté un uppercut qui a envoyé Adams s’écraser au point de ne pas revenir sur la toile.

Le natif de Houston a été écrasé après avoir réalisé ce qui s’était passé, mais Tafa était complètement occupé par son KO.

Valentina Shevchenko bat. Katlyn Chookagian via TKO de troisième ronde

Shevchenko a été étiqueté comme l’un des meilleurs artistes martiaux mixtes au monde depuis un certain temps maintenant, mais Chookagian est un expert en entrée et en sortie, s’assurant que ses adversaires ne peuvent pas la frapper.

Aujourd’hui, ce n’était pas le cas. Shevchenko a dominé pendant les trois manches complètes et il n’y aurait qu’un seul vainqueur. Finalement, elle a mis Chookagian au sol et un mélange de coudes et de coups de poing a forcé l’arbitre à intervenir.

Jon Jones bat. Dominick Reyes via décision unanime

Reyes a surpris tout le monde par sa capacité à atteindre Jones lors des deux premiers tours. Il a atterri sur une gauche droite qui a momentanément jeté Jones et il n’a pas arrêté de bouger. Comme on pouvait le prévoir, il a commencé à se fatiguer au troisième tour et c’est à ce moment-là que Jones a pris le dessus.

Bones a mis une pression implacable sur Reyes avec un barrage de coups de pied et des frappes bien chronométrées, ainsi que marquant deux éliminations. Ces éliminations ne représentaient rien, mais Reyes survivait à ce stade.

À la fin, Jones a été déclaré vainqueur 49-46, 48-47, 48-47. Ces manches de championnat ont fait toute la différence pour le champion.

