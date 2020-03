Jon Jones dit qu’il était «fou de fou» lors de l’arrestation d’une séquence de caméras corporelles

Des images de la caméra ont été publiées montrant l’arrestation de Jon Jones aux petites heures du jeudi matin.

La star de l’UFC a été arrêtée par la police d’Albuquerque pour une accusation aggravée de CFA (consommation d’alcool en état d’ébriété) et pour utilisation négligente d’une arme à feu.

. – .

Jon Jones est une star majeure au sein de l’UFC

Une arme de poing noire a été trouvée dans son véhicule ainsi qu’une bouteille de tequila derrière le siège passager.

Dans une séquence vidéo de l’arrestation, Jones a déclaré qu’il était «fou de fou», alors il est allé en voiture et a admis avoir bu de la vodka plus tôt.

Jones a ajouté: «C’était mon premier trajet en deux semaines. J’ai vu ces sans-abri, j’étais gentil avec eux, en discutant avec eux, en les traitant comme des humains. »

Le double champion des poids légers et légers a subi une série de tests, notamment en comptant en arrière et en avant et en récitant l’alphabet, avant d’être informé de son arrestation.

Jones doit comparaître devant le tribunal le 8 avril.

Ce n’est pas la première fois que Jones a des ennuis avec la loi.

En 2012, il a évité la prison pour un délit de délit de CFA en écrasant sa voiture dans un poteau à Binghamton, New York.

Son prochain incident majeur s’est produit en avril 2015 lorsqu’il a été impliqué dans un délit de fuite qui a laissé une femme enceinte avec un bras cassé.

Encore une fois, Jones n’a pas été envoyé en prison, mais a été privé de son titre à l’UFC et mis en probation surveillée de 18 mois.

En octobre dernier, il avait conclu un plaidoyer après avoir été accusé de batterie alors qu’il aurait agressé une serveuse dans un club de strip-tease.

L’UFC a publié une brève déclaration concernant la dernière arrestation de Jones.

Il disait: «L’UFC est au courant de la situation concernant Jon Jones à Albuquerque tôt ce matin.

“L’organisation a été en contact avec l’équipe de gestion de Jones et recueille actuellement des informations supplémentaires.”

