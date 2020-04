Jon Jones publie une réponse à DWI

Jon Jones a publié une réponse à sa récente arrestation DWI.

«Alors que nous travaillons tous pour comprendre et faire face au stress et aux incertitudes entourant l’état actuel de notre monde, je veux exprimer à quel point je suis vraiment déçu d’être redevenu la source d’un titre négatif, en particulier en ces temps difficiles», Jones m’a dit.

«Je suis déçu d’avoir laissé tomber les personnes qui m’intéressent le plus – ma famille, mes amis et mes fans. Ce matin, j’ai conclu un plaidoyer avec le bureau d’Albuquerque DA.

“J’accepte l’entière responsabilité de mes actions, et je sais que j’ai un travail personnel à faire qui implique la relation malsaine que j’ai avec l’alcool”, a déclaré Jones dans un communiqué via son publiciste.

«J’ai consacré tellement de temps et d’énergie à améliorer ma communauté, et je ne permettrai pas à ce revers personnel d’entraver mon travail au sein de la communauté lorsque nous en avons le plus besoin.

«J’apprécie vraiment le soutien que j’ai reçu de la communauté d’Albuquerque et de tous mes fans du monde entier. J’ai très hâte de mettre cela derrière moi. Merci à tous pour votre amour et votre soutien continus et prenez soin de vous. »

L’UFC n’a pas encore révélé si Jones sera puni pour ses actions.

