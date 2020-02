Jon Jones sur le passage potentiel aux poids lourds après l’UFC 247

Le champion UFC Light Heavyweight Jon Jones a réussi à défendre sa ceinture à 205 livres à 10 reprises au cours de sa carrière, et il a préféré battre le challenger Dominick Reyes samedi soir à Houston lors de l’UFC 247.

Jones a remporté des victoires sur les combattants de combat actuellement classés dans les neuf premiers de sa division, et peut augmenter ce nombre en éliminant Reyes dans le Main Event de l’UFC 247. Avec rien à prouver au poids lourd léger – en supposant qu’il ne subit pas une perte étonnante – Jones dit qu’il aimerait avoir la chance de passer au poids lourd pour combattre le champion actuel Stipe Miocic.

Regardez l’UFC 247 sur ESPN +

Dans une conversation avec Ariel Helwani d’ESPN avant l’UFC 247, Jones a déclaré qu’il n’aurait pas besoin d’un combat de mise au point chez les poids lourds avant d’affronter Miocic, qui devrait actuellement combattre Daniel Cormier à un moment donné pour terminer leur trilogie, selon Dana Blanc.

Helwani: “Quelles sont les chances, si tout se passe bien en février, que votre prochain combat soit aux poids lourds?”

Jones: «Il y a de très bonnes chances… J’ai l’impression de vouloir vraiment combattre Stipe Miocic. J’ai l’impression de pouvoir le battre. »

Helwani: «Ensuite? Vous ne voulez pas de mise au point, allez tout droit pour la ceinture? “

Jones: “Je ne pense pas que j’aurais besoin d’une mise au point. Je suis assez à l’écoute. Je suis assez d’accord. Je me sens bien, je me sens déjà fort. Mais Stipe est comme quoi, 230 ou quelque chose? Je me sens comme à un 230 maigre, c’est beaucoup. Je sens que je pourrais le battre totalement, juste en fonction de ses performances avec DC, de nos différences de vitesse, de mon QI de combat, de ma polyvalence, de ma foi et de ma confiance. Je pense que je suis le gars pour le battre, c’est sûr. “

.