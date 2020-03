Jon Moxley révèle un appel téléphonique de Cody Rhodes avant de rejoindre AEW lui demandant d’abandonner la “ merde de divertissement sportif ” et de ramener le catch professionnel

Jon Moxley est devenu le deuxième champion du monde All Elite Wrestling samedi soir à AEW Revolution.

Il a battu l’ancienne cohorte de la WWE Chris Jericho pour remporter le titre et la paire a mis en place une rivalité très divertissante du début à la fin.

Jon Moxley est le visage d’AEW en ce moment

Moxley a quitté la WWE début 2019 parce qu’il était frustré sur le plan créatif. Mais, à l’époque, rares étaient ceux qui pensaient vraiment qu’il irait à AEW.

S’exprimant après la victoire de samedi – et peut-être même un peu déconcerté – Moxley a divulgué ce que Cody Rhodes lui a dit lors d’un appel téléphonique qui l’a finalement convaincu de venir rejoindre AEW.

«Il y a un an, nous avons eu une conversation par téléphone et [Cody] a déclaré: «Revenons à la lutte professionnelle. Lutte professionnelle sur laquelle vous avez grandi! Pas de merde, pas de divertissement sportif, pas de merde en conserve scriptée. Lutte pro! ” Dit Moxley. “Je vous le dis, ça marche! C’est comme du mac’n cheese, c’est toujours bon, ça marche toujours et nous l’avons ramené. »

L’accord de Moxley avec la WWE a expiré le 30 avril 2019 et il s’est présenté à AEW le 25 mai chez Double or Nothing.

L’une des principales raisons pour lesquelles Moxley a quitté la WWE était parce qu’il était frustré sur le plan créatif et qu’il était fatigué d’expliquer à Vince McMahon pourquoi ses idées ne fonctionnaient pas pour son personnage.

Jon Moxley et Cody Rhodes sont d’anciennes stars de la WWE en plein essor à AEW

Les trucs loufoques ne sont pas ce que Moxley voulait, mais Cody et l’équipe ont offert quelque chose qui l’était.

Après sa victoire au titre AEW, Moxley a senti cette satisfaction qu’il désirait.

Il a ajouté: «Ce sentiment de satisfaction d’une œuvre, cette satisfaction artistique – huit semaines du début à la fin – cette œuvre. C’est comme éclater du papier bulle f ******, c’est tellement satisfaisant. C’est pourquoi nous faisons cela. Être là dans cette arène remplie de 6 000 personnes qui sont tellement heureuses, et elles ont été sur la balade et ont fait le voyage… c’est comme une peinture que je peux accrocher à mon mur et que je peux toujours regarder. “

Moxley a une rupture dans son contrat avec AEW au stade d’un an, mais tous les signes indiquent que l’ancien Lunatic Fringe traînerait mercredi soir.

