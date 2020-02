Jonathan Aro portera le maillot de guerre en 2020 – .

Oaxaca, Oax.- (www.guerreros.mx) Officiellement, le comité des sports du club de baseball “Guerrero de Oaxaca” annonce l’arrivée du releveur dominicain Jonathan Aro, qui a joué dans la grande tente pendant 2 ans; Aro viendra renforcer l’enclos de la guerre pendant la saison 2020; rejoint les confirmés Rafael de Paula et Alonzo Harris dans le domaine des étrangers.

Un cerceau de 29 ans a aimé lancer le meilleur baseball du monde pendant deux ans avec des équipes comme les Red Sox de Boston et les Mariners de Seattle; dans son pays natal, il joue avec les Licey Tigers depuis le début de sa carrière, étant un élément fondamental de l’enclos des releveurs; Il y a quelques jours, il a disputé la finale de la Ligue dominicaine de baseball contre les Bulls of the East, qui, l’Est a fini par gagner en 8 matchs passionnants.

Jonathan a été signé par l’organisation de Boston en 2011, étant dans des ligues mineures depuis 4 ans et ayant fait ses débuts en MLB le 25 juin 2015, ceci contre les Orioles de Baltimore.

Los Guerreros de Oaxaca sera sa première expérience dans la Ligue mexicaine de baseball (LMB) et la directive zapotèque s’attend à ce qu’il soit un lanceur fiable pour l’enclos des releveurs qui sera disponible pour le manager Erik Rodríguez cette saison 2020.

Dans le cadre de la pré-saison 2020 que l’équipe de guerre aura, se tiendra à Juchitán de Zaragoza, dans une série de 3 matchs contre les Diables rouges du Mexique, la prévente des billets débutera les 14 et 15 février au palais municipal de Juchitán, situé sur le prolongement de la rue 5 de septembre s / n, Colonia Pescador, 1ère section.

La vente d’engrais pour la saison 2020 de la LMB est toujours disponible au stade “Eduardo Vasconcelos”, de 9h30 à 14h00 et de 16h00 à 18h30.

Fiche technique:

Nom: Jonathan Arturo Aro

Lieu de naissance: Las Vegas, République dominicaine

Date de naissance: 10 octobre 1990

Hauteur: 1,84 cm

Poids: 105 kg

Position: lanceur