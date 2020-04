Jonathan Borja révèle comment il a vécu son premier but avec Cruz Azul

C’est dans l’un des buts du stade Azteca que Jonathan Borja a marqué son premier but en tant que joueur de Cruz Azul et l’a fait lors d’un match international, lors du match retour des Concachampions contre Portmore United.

Lors d’une conversation avec Radio La Red, le footballeur équatorien, qui a atteint le football mexicain et “ The Celestial Machine ” dans cette Clausura 2020, a expliqué comment il avait vécu son premier but avec l’équipe de ciment et la confiance que son entraîneur, Robert, lui avait donnée. Siboldi.

«J’ai pu convertir mon premier but à Azteca, un stade avec beaucoup d’histoire. À ce moment-là, toutes les bonnes et les mauvaises choses que j’ai vécues dans le football m’ont dépassé. Je suis allé dans les vestiaires et j’ai parlé à ma mère et je l’ai remerciée pour tout il m’a donné”

«Le stratège Robert Dante Siboldi de la première formation m’a parlé et m’a donné toute confiance. Je me souviens qu’il savait comment me dire qu’il me suivait depuis le football équatorien et qu’il est heureux d’avoir rejoint son équipe “, a expliqué l’attaquant sud-américain.