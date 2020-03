Jonathan Leko ne sait pas s’il signalera des abus racistes à l’avenir, car il critique la façon dont PFA et Kick It Out ont géré l’affaire Kiko Casilla

Jonathan Leko a critiqué “Kick It Out” et l’Association des footballeurs professionnels pour leur incapacité à le soutenir correctement lors de son affaire de racisme contre Kiko Casilla.

Et il a fustigé le processus selon lequel Casilla a prononcé une interdiction de huit matchs vendredi, qualifiant cela de “extrêmement stressant” et affirmant qu’il avait “eu le sentiment que j’avais fait quelque chose de mal”.

Jonathan Leko a accusé Casilla d’abus raciaux

Le gardien de Leeds Casilla s’est avéré avoir utilisé un langage raciste envers Leko, qui jouait alors pour Charlton lors d’un match de championnat Sky Bet le 28 septembre.

Leko, qui est retourné au club parent West Brom en raison d’une blessure, a déclaré qu’il était “soulagé” que le processus soit terminé mais déçu par la réponse de certains des principaux organes du jeu.

Il a déclaré dans un communiqué: «J’ai été déçu du temps qu’il a fallu pour en arriver là.

«Il s’est écoulé 22 semaines entre l’incident et l’audience au cours de laquelle j’ai eu un contact minimal avec la PFA, dont je suis membre, et aucun contact avec le soutien des principaux organes antiracistes tels que« Kick It Out »et «Montrez au racisme le carton rouge».

«Un soutien ou des conseils auraient été les bienvenus.»

Kiko Casilla a été suspendu pour huit matchs et condamné à une amende de 60 000 £

La PFA a déclaré avoir contacté Leko via son club, mais “supposé à tort” qu’il n’avait pas besoin d’aide après avoir échoué.

Et il a ajouté qu’il avait organisé une rencontre avec le joueur, qui devrait avoir lieu jeudi.

Dans un communiqué, la PFA a déclaré: «Nous aimerions présenter nos excuses à Jonathan. Nous ne voulons pas qu’un joueur ne se sente pas pris en charge lorsqu’il traverse quelque chose d’aussi difficile que cela.

«Nous sommes reconnaissants des commentaires de Jonathan et nous examinerons nos procédures pour nous assurer que nous en tirons des enseignements.»

Darren Bent “ surpris ” de Leeds United coincé avec Kiko Casilla lors d’accusations de racisme

Dans sa déclaration, Leko, né en RD du Congo, a également déclaré: «Je suis naturellement soulagé que le processus soit maintenant terminé et que la FA ait confirmé ce que j’ai toujours su être vrai – que j’ai été victime de violences raciales de la part de Kiko Casilla d’une manière qui a choqué. moi et me fâche et me bouleverse encore à ce jour.

«J’ai été déçu du temps qu’il a fallu pour arriver à ce point. Sachant ce qui s’est passé dans le match ce jour-là, il a été difficile de regarder Kiko Casilla continuer à jouer pendant une si longue période comme si de rien n’était.

“J’exhorte les instances dirigeantes du jeu à examiner leurs propres processus lorsque de tels incidents sont signalés.”

Leko a déclaré que le traumatisme du procès l’avait laissé se demander “si je serais prêt à tout recommencer si j’étais du côté des abus similaires à l’avenir.”

