Jonathan Orozco attaque dans les réseaux sociaux contre Nahuel Guzmán après son agression

Le gardien de but félin s’est emporté pendant le match entre Santos et Tigres, et les affirmations de Jonathan Orozco Ils n’ont pas attendu.

C’est dans le duel qu’il a fermé 6e jour Quoi Nahuel Guzman Il a de nouveau commis une erreur en attaquant cette fois un collègue par l’impuissance de perdre en tant que visiteurs.

Il restait environ 15 minutes avant la confrontation que les «guerriers» gagnés par un score de 2-1 se termineraient lorsque l’Argentin arrêterait un centre et tenterait ensuite de dégager le ballon, mais lorsqu’il se rencontrait Eduardo Aguirre dans la région, il a choisi de le frapper en laissant l’élément holistique au sol.

Cette décision n’a même pas été examinée VAR quand clairement une agression de gardien de but a été vue contre l’attaquant.

L’action n’a pas été longue dans les réseaux sociaux et l’un de ceux qui ont mis en avant l’image embarrassante était son homologue de la ‘Région’, l’archer Jonathan Orozco, qui dans son compte Twitter a exprimé sa colère.

“Qu’est-ce qui n’est pas du fair-play, sentez-vous votre ligue?”, A publié le Mexicain, accompagné de la vidéo où vous pouvez voir Guzman frapper son adversaire.

Ce n’est pas la première fois que le «Patón» commet ce type d’actions puisqu’il a à plusieurs reprises utilisé sa position sur le terrain de jeu pour effectuer ce type d’infractions.