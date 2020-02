Jones vs Reyes – Date et heures, carte de combat complète, chaîne de télévision et diffusion en direct gratuite

Jon Jones devrait défendre son titre des poids lourds légers à l’UFC 247 ce week-end quand il affrontera Dominick Reyes.

Il y aura une énorme soirée d’action MMA à Houston, Texas ce week-end avec Jon ‘Bones’ Jones encore une fois en tête de liste.

La star de l’UFC Jon Jones affronte Dominick Reyes ce week-end

Le double champion de l’UFC est largement considéré comme l’un des meilleurs de tous les temps et a battu Tiago Santos en juillet dernier lors de sa 25e victoire en carrière.

Il affronte le frappeur californien Reyes ce week-end avec le joueur de 30 ans avec un record invaincu de l’UFC avec 12 victoires en 12 combats après sa victoire sur Chris Weidman en octobre.

UFC 247: date et heure de début au Royaume-Uni

L’événement principal de l’UFC est prévu pour le samedi 8 février et se tiendra au Toyota Center de 19 000 places à Houston, au Texas.

Les premiers préliminaires débuteront à 18 h 15 HE, ce qui est 23 h 15 ici au Royaume-Uni.

Avant la carte principale, les préliminaires mettant en vedette Trevin Giles et Alex Morono débuteront vers 1 heure du matin au Royaume-Uni.

Et la carte principale elle-même commencera à 3 heures du matin, alors attendez-vous à ce que l’anneau marche pour l’événement principal quelque temps après 4h30 le dimanche.

UFC 247: chaîne de télévision et diffusion en direct

L’action de Houston sera en direct sur BT Sport 2 et l’événement principal n’est PAS un événement à la carte au Royaume-Uni.

La couverture des préliminaires et de la carte principale commencera à 1 h du matin.

Si vous êtes abonné à BT Sport, téléchargez l’application officielle pour diffuser sur un certain nombre d’appareils.

Si vous êtes un client de téléphone EE, vous pouvez regarder l’événement gratuitement – les clients EE peuvent s’inscrire pour un essai gratuit de trois mois à BT Sport en envoyant SPORT au 150.

Un UFC Fight Pass est disponible à l’achat à partir de 6,99 £ si vous souhaitez diffuser où que vous soyez et assister aux premières séries préliminaires.

UFC 247: carte de combat complète

Carte principale

Jon Jones vs Dominick Reyes (titre des poids lourds légers)

Valentina Shevchenko contre Katlyn Chookagian (titre féminin poids mouche)

Juan Adams vs Justin Tafa (poids lourd)

Mirsad Bektic vs Dan Ige (poids plume)

Derrick Lewis vs Ilir Latifi (poids lourd)

Prélims

Trevin Giles vs Antonio Arroyo (poids moyen)

Alex Morono contre Kalinn Williams (poids welter)

Lauren Murphy vs Andrea Lee (poids mouche des femmes)

Premiers préliminaires

Miles Johns vs Mario Bautista (poids coq)

Journey Newson vs Domingo Pilarte (poids coq)

Andre Ewell vs Jonathan Martinez (poids coq)

