Jonny Bairstow dit que l’Angleterre continuera à chercher des moyens d’évoluer alors que les vainqueurs de la Coupe du monde de cricket se préparent pour la série sud-africaine

Jonny Bairstow dit que cela prendra un certain temps pour que l’Angleterre soit de retour à son meilleur dans le format d’une journée du jeu.

Le dernier match ODI compétitif a été la finale de la Coupe du monde en juillet dernier, lorsque l’Angleterre a battu la Nouvelle-Zélande dans un match passionnant qui a été décidé par un super.

Jonny Bairstow a marqué un siècle dans le match d’échauffement de l’Angleterre

Ils se préparent actuellement pour la série de trois matches contre l’Afrique du Sud, avec chaque match en direct sur talkSPORT 2.

Le premier match aura lieu au Cap le mardi 4 février.

Bairstow a déclaré à talkSPORT: «Évidemment, la dernière fois que nous avons joué ensemble était la finale de la Coupe du monde, vous ne pouvez donc pas vous attendre à ce qu’un groupe de personnes se réunisse.

«Il y a des gens qui ont joué dans des conditions différentes, que ce soit au Bangladesh, des gens qui n’ont pas beaucoup joué et certains ont été en Australie. Peu importe ce qu’il y aura de la literie à temps.

«Ça va être très amusant. Le Cap est un terrain incroyable. Ce sera une série compétitive et c’est pourquoi nous voulons jouer. Les gars, après l’été que nous avons eu, veulent remettre notre autorité. Nous avons les quatre prochaines années pour essayer de conserver le trophée.

«Vous n’oublierez jamais cela. Il y a seulement quelques mois, nous avons eu la chance de bien jouer et de gagner cela.

Jonny Bairstow faisait partie de l’équipe gagnante de la Coupe du monde de l’Angleterre

«Ce fut un voyage et vous regardez en arrière et réfléchissez à cela tout au long de ces quatre années. Il y avait des éléments qui nous permettaient d’avancer en tant qu’équipe pour faire le travail que nous devions faire pour gagner cela.

“Il évolue pour toujours. Le modèle est le modèle. Pour les trois prochaines années, il pourrait être différent des quatre dernières années. Le jeu est en constante évolution et nous voyons ce jour-là avec des gens trouver de nouveaux coups de feu et trouver des façons de lancer le ballon et de le mettre en jeu. »

Bairstow a frappé un siècle dans son match d’échauffement avant le début de la série et a été un retour bienvenu après sa lutte dans le format boule rouge du jeu.

Il a déclaré: «C’était agréable de passer un peu de temps au milieu. De toute évidence, obtenir un peu de temps au milieu dans un jeu d’échauffement est bon.

«De toute évidence, vous partez et travaillez dur dans les filets, donc toute chance que vous avez de passer au milieu de la série est importante.

“Il fait chaud mais c’est de la chaleur sèche donc ce n’est pas trop mal. Quand vous allez au Sri Lanka et dans ce genre d’endroits, c’est humide.

“La chaleur sèche ici est en fait assez agréable à jouer. C’est quand elle commence à devenir humide et que vous perdez beaucoup de liquide en peu de temps, puis votre sel diminue et la déshydratation entre.

“Ce n’est pas quelque chose que je n’ai pas fait depuis un moment. Cela fait partie intégrante de votre travail. Nous suivons le soleil dans le monde entier et vous devez vous habituer à prendre les fluides à bord dans la chaleur et les stratégies d’adaptation qui vont avec. “

