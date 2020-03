Jordan Devlin dit que Shawn Michaels «se voit en moi» et parle de voir Brock Lesnar dans les coulisses

Jordan Devlin est l’une des meilleures propriétés de NXT UK depuis sa création et maintenant le monde découvre ce que beaucoup de fans britanniques savent depuis un certain temps.

L’Ace est le champion Cruiserweight et n’a cessé de se renforcer au cours des derniers mois.

Jordan Devlin a eu une fantastique 2020 à la WWE

Avant les émissions de NXT UK à Coventry ce week-end, talkSPORT a rattrapé l’Irlandais et a eu un aperçu de son ascension vers l’or de la WWE.

Salut Jordan! Comment cela fonctionne-t-il avec Shawn Michaels? Nous entendons que NXT UK est essentiellement son bébé, alors comment cela s’est-il passé pour vous?

C’est bien. À mon avis, Shawn Michaels est le meilleur à le faire. Je peux me tromper totalement ici, mais je pense qu’il voit beaucoup de lui en moi en termes de; un petit gars, jeté autour du ring par les poids lourds, un bourreau de travail, veut être le meilleur, prêt à surpasser n’importe qui et à avoir le meilleur match sur la carte une nuit donnée, que ce soit devant 500 fans à Coventry ou 100 000 à un WrestleMania, vous savez?

Je pense juste que si vous mettez votre main dans votre poche et que vous êtes prêt à voir Jordan Devlin, vous devriez rentrer chez vous heureux. Que cela signifie me huer, faire des signes ou m’encourager – c’est ce que vous voulez. Je vais vous renvoyer chez vous avec une mémoire.

Comme moi, vous aurez grandi sur Triple H et WWE au début des années 2000. Qu’est-ce qu’il aime avoir en tant que patron et quelle est son influence sur vous?

C’est surréaliste. Et parfois, vous allez avoir une conversation avec lui et vous devez vous rattraper pour vous empêcher de marquer son visage [laughs].

Jordan Devlin aux côtés de Triple H après avoir remporté le titre Cruiserweight

Mais c’est cool. Triple H est tellement investi et impliqué dans NXT et il participera à des réunions avec des talents au rez-de-chaussée et ils sont quelque chose de spécial. Il fait vraiment comprendre qu’il est vraiment, vraiment important qu’à chaque enregistrement que nous avons, à chaque TakeOver que nous avons, nous devons livrer parce que nous construisons quelque chose de spécial ici.

Lorsque vous avez remporté le titre Cruiserweight au World’s Collide, cela faisait partie d’un fantastique match à quatre voies. Qui vous a aidé à organiser ce match ou était-ce principalement dû aux compétiteurs?

Je pense que lorsque vous obtenez quatre gars aussi talentueux que [Angel] Garza, [Shane] Embardée [Strickland], Travis [Banks] et moi, tu vas toujours avoir un bon match. Des gars vraiment créatifs, innovants dans nos ensembles de mouvements, donc quand vous nous réunissez tous les quatre sur le ring en même temps, vous allez avoir des feux d’artifice et j’étais vraiment content du match.

Je pensais que c’était rapide, qu’il y avait des moments vraiment excitants, une lutte assez innovante et pas beaucoup de temps d’arrêt pendant 18 minutes ou quoi que ce soit.

Des lutteurs vous ont-ils laissé un peu consterné à la WWE?

Le truc, c’est que mes lutteurs préférés avec qui je travaille maintenant. Mes préférés étaient Shawn Michaels et Triple H, donc vous ne pouvez pas vraiment être trop frappé par les étoiles.

Ils vous donnent toujours des instructions ou vous disent quelque chose d’important, donc vous ne pouvez pas vraiment passer trop de temps avec les fans quand ils vous parlent ou vous oublierez quelque chose qu’ils veulent que vous fassiez!

WWE

Brock Lesnar est la première star de la WWE aujourd’hui

J’étais assez consterné lorsque je suis passé devant les coulisses de Brock Lesnar. C’était un gros problème quand j’étais un jeune fan de catch – le Next Big Thing, évidemment – alors, tant d’années plus tard, vous le voyez et il est toujours au sommet de l’industrie. C’est vraiment cool. Et il est absolument énorme [laughs].

