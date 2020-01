“Jordan Henderson est un footballeur d’élite” – Sam Allardyce soutient le capitaine de Liverpool alors que des fans rivaux critiquent le vote du joueur de l’année en Angleterre

Sam Allardyce a salué Jordan Henderson comme «un milieu de terrain d’élite» après que le capitaine de Liverpool ait été élu joueur anglais de 2019.

Le joueur de 29 ans a connu une année remarquable en skippant les Reds pour remporter la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs et la Super Coupe d’Europe.

Et il pourrait ajouter le titre de Premier League à cette liste, au moins, d’ici la fin de la campagne en cours avec les Reds toujours invaincus.

Henderson est l’un des joueurs les plus fiables de Jurgen Klopp et il a joué un rôle central dans le récent succès de Liverpool, mais sa capacité et son influence continuent d’être remises en question par des supporters en dehors du Merseyside.

Le résultat du vote des fans a provoqué un tollé sur les médias sociaux, les supporters anglais des clubs rivaux faisant fureur Raheem Sterling aurait dû gagner le gong.

Sterling a aidé Manchester City à remporter un deuxième titre consécutif en Premier League la saison dernière, dans le cadre d’un triplé historique national, et a marqué 25 buts toutes compétitions confondues. Il avait déjà inscrit 20 buts en 30 matches ce trimestre.

Raheem Sterling a réussi un triplé alors que Manchester City battait Watford 6-0 en finale de la FA Cup en mai.

Mais l’ancien patron de l’Angleterre, Allardyce, insiste sur le fait que la victoire d’Henderson était pleinement méritée après sa transformation en un milieu de terrain complet pour Liverpool et les Three Lions.

“Il a fait un travail incroyable en changeant son jeu et en devenant un joueur de milieu de terrain d’élite”, a déclaré Big Sam lors du Alan Brazil Sports Breakfast.

«Il a commencé comme ailier droit à Sunderland et a continué dans cette position pendant un certain temps à Liverpool.

“Les fans disaient qu’ils allaient trop dépenser sur lui, mais je pense que son développement non seulement en tant que footballeur dans cette position mais aussi en tant qu’homme et en tant que leader – il est un package complet maintenant.

«Son rythme de travail est incontestable, sa capacité à garder le ballon, il le fait avancer le plus rapidement possible pour maintenir les attaques fluides, il peut jouer court et long, il rompt les attaques et il mène, il entraîne les autres joueurs.

«C’est un bon leader et un capitaine.

“C’est agréable de voir qu’ils ont choisi un milieu de terrain plutôt que ce que nous recevons normalement, qui est généralement l’attaquant central et les joueurs d’élégance, donc c’est agréable de le voir le gagner.”

