Jordan Henderson “ matches ” Steven Gerrard, affirme l’ancien joueur de Liverpool, mais Brendan Rodgers aurait remis en question son engagement

Le capitaine de Liverpool Jordan Henderson PEUT être comparé à la légende du club Steven Gerrard, selon l’ancien Red Jason McAteer.

Henderson est arrivé à Anfield en 2011 en provenance de Sunderland à l’âge de 21 ans, mais a d’abord eu du mal à s’installer.

Henderson est désormais l’un des meilleurs joueurs de Liverpool

Les dirigeants de la Premier League ont payé environ 20 millions de livres sterling pour lui, mais il est entendu qu’il a failli partir lorsque Brendan Rodgers a remplacé Kenny Dalglish en tant que manager un an plus tard, mais Henderson est resté et est progressivement devenu son rôle au club.

Le milieu de terrain a ensuite été nommé capitaine de Liverpool après le départ de Gerrard en 2015.

Il y avait des suggestions qu’Henderson avait du mal à atteindre les normes élevées fixées par Gerrard en tant que skipper – le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a même prétendu qu’Henderson avait “le travail le plus difficile dans le football” étant le successeur de Gerrard.

Cependant, Henderson obtient enfin les récompenses pour son travail acharné en aidant Liverpool à remporter la Ligue des champions la saison dernière, tandis que les Reds sont en passe de remporter leur tout premier titre en Premier League ce trimestre.

Liverpool remportant la Ligue des champions a été un moment décisif dans sa carrière

Ils n’ont besoin que de six victoires supplémentaires pour conclure la ligue, avec leur prochain match au bas de la table à Norwich samedi, un match que vous pouvez écouter en direct sur talkSPORT, coup d’envoi à 17h30.

Henderson est même présenté comme le meilleur joueur de la Premier League cette saison, notamment par Adrian Durham et Darren Bent de talkSPORT.

Pendant ce temps, Tony Cascarino de TalkSPORT, qui est un fan de Liverpool, pense qu’Henderson était le “joueur de la décennie” du club.

Tony Cascarino affirme que Jordan Henderson est le meilleur joueur de Liverpool de la décennie

Et Henderson a également obtenu le vote de McAteer. L’ancien défenseur de Liverpool a déclaré que le joueur de 29 ans correspond à Gerrard “chaque pouce en termes de mentalité gagnante”.

McAteer a déclaré au Racing Post: «Les critiques ont passé des années à essayer Jordan Jordan, disant qu’il ne serait jamais assez bon pour remplir les bottes de Steven Gerrard. Mais vous pouvez certainement les comparer et leur capacité à faire glisser leur côté sur la ligne.

«Steven Gerrard était le maître de conduire son équipe dans la boue et d’obtenir cette dernière poussée pour obtenir un résultat. Et Jordan est chaque pouce de son match en termes de mentalité gagnante.

«Il continue de grandir et de devenir un milieu de terrain vraiment polyvalent qui pourrait facilement avoir encore quelques années au sommet à Anfield.

McAteer croit que Henderson et Gerrard peuvent être parlés dans la même parenthèse

«Il peut attaquer et diriger un ballon, il a une très large gamme de passes, il est incroyablement en forme et il a le désir de mener l’équipe à la victoire à chaque match.

“Je n’ai que de l’admiration pour Henderson, et il obtient définitivement mon vote pour le joueur de l’année.”

Cependant, il ne semble pas que tout le monde à Liverpool ait évalué Henderson.

L’ancien entraîneur Rodgers a remis en question l’engagement du capitaine des Reds, selon l’ancien coéquipier de Henderson, Stewart Downing.

Henderson et Rodgers n’ont pas toujours été d’accord, selon Downing

Downing a déclaré à Training Ground Guru: «La deuxième année à Liverpool avec Brendan était vraiment étrange. Au début, je n’avais pas l’impression qu’il me voulait, peut-être parce que j’étais un signataire de Kenny.

«Il y a eu un point où il a remis en question notre engagement; moi, Jordan Henderson et Jose Enrique, ce qui était étrange, parce que j’étais dans son bureau deux jours avant ça et rien n’a été dit. “

