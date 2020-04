Jordan Love est la perspective la plus polarisante du repêchage de la NFL 2020

Je ne voulais pas aimer Jordan Love. Le produit de l’État de l’Utah est le quart-arrière en plein essor de ce projet de la NFL, le dernier d’une série de perspectives ultra-talentueuses mais imparfaites qui agissent comme des tests de Rorschach pour la communauté des draft. Des gars comme Patrick Mahomes, Josh Allen, Drew Lock, Paxton Lynch et Jake Locker ont tous correspondu à ce projet de loi au cours des dernières années – et comme le montre cette liste, ces grandes fluctuations sont décidément aléatoires.

L’histoire d’amour de la NFL (désolée) avec des perspectives de plafond élevé est une histoire aussi ancienne que le temps. Les équipes qui aiment les quarts alléchants ressemblent à votre seul ami qui sort constamment avec les mauvaises personnes. Celui-ci est différent, disent-ils. Les scouts ignorent les lacunes dans la prise de décision et la précision car ils se focalisent sur des traits tels que la taille, la force des bras et la vitesse. En tant que quelqu’un qui a déjà été dupé par des quarts physiquement doués, j’espérais être plus gentil avec moi-même en ce qui concerne l’amour. Je voulais conclure qu’il ne valait pas le risque. Puis j’ai allumé la cassette.

L’amour était un nom chaud dans les cercles de draft avant la saison 2019. En deuxième année en 2018, il a en moyenne 8,6 verges par tentative et a lancé 32 touchés. Cette production, combinée à ses prouesses physiques, a créé un certain buzz autour de lui en tant que choix potentiel au premier tour. Mais quelle que soit la bonne volonté qu’Amour avait accumulée avec les analystes, elle s’est dissipée au fil de la saison dernière. Pour le dire simplement: il ne pouvait pas arrêter de lancer le ballon à l’autre équipe. Il a lancé trois interceptions lors de l’ouverture de la saison de l’Utah State contre Wake Forest – et les choses ne se sont pas améliorées à partir de là. Il a terminé la saison avec cinq matchs à interceptions multiples, dont trois choix chacun contre LSU et BYU. En tout, Love a lancé 17 interceptions la saison dernière, dont trois sont revenus pour des touchés.

Même pour les plus fervents supporters de Love, il est devenu difficile de réconcilier le QB qu’il était en tant que junior avec le gars qu’il avait été l’année précédente. Alors que les équipes finalisent leurs rapports sur Love dans les prochaines semaines, le débat de plusieurs millions de dollars portera sur les aspects de son jeu qui resteront dans la NFL – la capacité enivrante qui mène à des jeux à couper le souffle ou les décisions déconcertantes qui laissent les scouts se gratter. leurs têtes?

Les forces de l’amour sont évidentes à partir du moment où vous retournez son film. Il ressemble certainement à un starter de la NFL. À 6 pieds 4 pouces et 225 livres, Love a le cadre prototypique que les traditionalistes préfèrent. Et il a aussi un bras filaire pour aller avec. Comme beaucoup de grands quarts-arrière, Love peut lancer des fusils en dehors des chiffres. Parfois, il est difficile de déterminer la vitesse à laquelle la balle parvient au récepteur. La bande semble avoir accéléré.

Ces missiles au hachage opposé sont impressionnants, mais ils ont également tendance à être surévalués par les éclaireurs amateurs (comme moi). Il est facile d’être tenté par l’artillerie lourde, mais il y a une différence entre avoir une force et un talent de bras. Mahomes n’est pas le meilleur QB de la ligue car il peut lancer un ballon de football à 60 mph. Sa grandeur réside dans la façon dont il plume à chaque niveau du terrain depuis pratiquement n’importe quelle plateforme. À cet égard, je peux voir pourquoi certaines personnes ont comparé Love au MVP régnant du Super Bowl. Même lorsque Love a peu de place ou de temps dans la poche, il réussit toujours des lancers ridicules à tous les niveaux. Il peut mettre le ballon sur un récepteur à 50 mètres avec un simple coup de poignet. Cette capacité à conjurer des jeux énormes en mouvement ou tard dans les bas donne à Love une chance de créer un lecteur de score en un instant.

Contrairement à certains autres prospects doués mais défectueux, la précision n’est pas le principal défaut de Love. La majorité de ses lancers sont sur la cible et montrent un toucher habile, même lorsqu’il est en mouvement et que le degré de difficulté commence à augmenter. Avant de l’étudier, je m’attendais à ce que la bande collégiale de Love ressemble plus à celle de Josh Allen – pleine de lancers de points d’un QB qui avait besoin de recalibrer son bras en forme de fusée. Mais dans les cinq matchs de la saison dernière que j’ai étudiés, il n’y a eu qu’une poignée de ratés flagrants. Il n’a effectué que 31,8% de ses lancers profonds la saison dernière, mais la qualité des récepteurs de l’Utah State a fait baisser un peu ce nombre. Contre LSU, l’un des récepteurs de Love a largué un missile au milieu du terrain pour un éventuel atterrissage. Un autre gain énorme a disparu sur une balle profonde bobbled contre l’État du Colorado. Même sur des pièces qui ne seraient pas techniquement réduites sous forme de gouttes, le corps récepteur de Love créait rarement des gains en morceaux. L’amour donnait régulièrement à ses gars une chance sur 50-50 balles sur le terrain, mais beaucoup d’entre eux étaient mal joués ou mal jugés. Les cadres et les entraîneurs qui sont optimistes sur Love regarderont ces lancers, imagineront un joueur professionnel à l’autre bout et imagineront tous les jeux de morceaux en attente de se produire. Même Mahomes a parfois besoin de l’aide d’un joueur comme Tyreek Hill, qui a mené la ligue en taux de capture contesté en 2018 malgré son cadre de 5 pieds 10 pouces. Plus important que la précision du laser sur le terrain est l’ambition de pousser la balle verticalement et la capacité de donner systématiquement une chance aux récepteurs. L’amour a les deux.

Certains évaluateurs de la ligue se sont probablement exprimés dans cette vision optimiste du potentiel inexploité de Love. Mais je suis sûr que beaucoup d’autres ont regardé la même bande et ont formé une vue opposée. Parce que tandis que Love pourrait lancer aux récepteurs de calibre NFL cet automne, il sera également confronté à des défenseurs de calibre NFL. Et s’il continue de jouer comme il l’a fait la saison dernière, ils vont le manger vivant.

Le contexte est toujours primordial lors de l’examen des interceptions. Les passes inclinées, les mauvaises communications et les soulèvements désespérés font souvent apparaître un total de saison pire qu’il ne l’était en réalité. Love a eu quelques coups de pied de bras insignifiants tard dans les matchs déséquilibrés, et son choix de jeu de boules contre Kent State est venu après qu’un coup brutal a lâché le ballon de son récepteur. Mais après avoir regardé les 17 interceptions de Love de 2019, je peux dire avec confiance qu’il en a pour son argent. Et c’est inquiétant.

Le total d’interception voyante de l’amour ne provenait pas d’une déficience particulière. Lorsque vous lancez un choix sur 3,5% de vos lancers, ils ont tendance à se produire de différentes manières. Le plus troublant était sa tendance à manquer – ou à ignorer – sous les défenseurs. Un nombre stupéfiant de revirements de Love est venu sur des lancers qui sont allés directement à un secondeur stationné au milieu du terrain. Pour comprendre la dualité de l’Amour en tant que perspective, jetez un œil à ces deux lancers contre BYU. Le premier est arrivé troisième et 7 avec les Aggies juste à l’intérieur du territoire BYU. Après avoir initialement regardé son récepteur remonter la couture dans un concept à quatre verticales, Love recule et tire un trou tardif sur la ligne de touche droite. C’est le genre de lancer que la plupart des quarts-arrière ne pouvaient même pas imaginer.

Puis, deux pièces plus tard, Love fait ça.

Procédez comme vous le souhaitez. Ma réaction a été une combinaison de confusion et de consternation. En l’espace de trois pièces, Love a montré pourquoi il était sans doute la perspective la plus polarisante de ce projet.

Cette pièce montre que Love a parfois du mal à superposer les lancers entre les défenseurs au milieu du terrain, mais la décision elle-même est beaucoup plus préoccupante. Il fait plus confiance à son bras qu’il ne devrait, et cela le met trop souvent dans l’eau chaude. Il fait un travail décent en regardant les sécurités, mais il a la mauvaise habitude de regarder les récepteurs en dehors des numéros et de déboucher de toute façon un lancer tardif. Dans une ligue remplie de requins rôdeurs comme Marcus Peters, Tyrann Mathieu et d’autres maîtres de la tromperie, Love sera une machine à rouler si sa discipline oculaire et sa prise de décision ne s’améliorent pas.

Les défenseurs de l’amour expliqueront ses lacunes mentales en pointant tous les chiffres d’affaires du programme de l’État de l’Utah. La saison dernière, l’entraîneur-chef Gary Andersen était le premier avec l’équipe depuis 2012, et Love a été contraint de naviguer dans une nouvelle infraction tout en lançant à un groupe de receveurs inconnus. Dans le même temps, cependant, les détracteurs de Love se demanderont pourquoi un choix de premier tour limite ne pourrait pas transcender les circonstances autour de lui.

C’est le défi auquel les rédacteurs sont confrontés lorsqu’ils formulent leurs conclusions sur l’amour ce mois-ci. Les MJ nécessitant un quart-arrière doivent décider quels éléments du potentiel de Love sont réels et lesquels sont une illusion. Les inconvénients présentés par la décevante saison 2019 de Love sont difficiles à ignorer. Mais son plafond aussi. Peu importe le consensus, ne soyez pas surpris si une équipe lance les dés sur Love dans le top 10. Les franchises ont pris de plus grandes chances sur les quarts avec beaucoup moins de promesses.