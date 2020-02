Jordan Love et Justin Herbert ont profité du battage médiatique de la NFL

La saison de la NFL ne se termine jamais. Alors que la victoire des Chiefs au Super Bowl est encore fraîche, la combinaison de la NFL, cette semaine à Indianapolis, nous donne l’occasion de commencer à regarder vers l’avenir. Pour vous tenir informé, un casting rotatif de membres du personnel de Ringer fournira une collection de réflexions sur chaque jour de l’événement.

Attendez, il y a des quarts qui ne sont pas allés au LSU ou en Alabama?

Todd McShay et Mel Kiper Jr. ont passé trop de temps ensemble. Les deux principaux gourous du projet discutent des perspectives de la NFL à l’antenne depuis une décennie, mais toute cette expérience partagée a transformé leurs débats en arguments. McShay et Kiper ne discutent pas comme s’ils étaient Stephen A. Smith et Max Kellerman sur First Take, qui prennent intentionnellement des parties opposées pour fabriquer une controverse. Ils se battent comme un couple marié qui vient de passer 20 minutes à se disputer dans la voiture mais doit maintenant agir normalement avant d’entrer dans le restaurant. Mais au lieu du restaurant, c’est la télévision en direct. En octobre, Kiper a défendu le classement Josh Allen au-dessus de Sam Darnold en 2018. McShay a ri au visage de Kiper, lui a tapoté le dos et, avec un grand sourire, a dit: “Je t’aime, mec.” Chacun semble plus heureux de prouver l’autre tort plutôt que d’avoir raison.

“Kiper aime évaluer les quarts comme les Flintstones”, a déclaré McShay alors qu’il était assis à côté de Kiper à la télévision vendredi. “Il est coincé dans un jour et un âge où [switches to an extremely condescending voice] “Le grand gars armé qui peut lancer.” Nous n’en avons plus besoin. J’ai besoin d’un Jordan Love de l’Etat d’Utah. J’ai besoin d’un gars qui réagit rapidement et qui sort le ballon rapidement. Il peut changer l’angle des bras, il peut faire toutes les petites choses, il est le quart-arrière le plus sous-estimé de la classe de cette année. Il sera le troisième quart-arrière devant [Oregon’s] Justin Herbert. “

Le segment s’est terminé avec Kiper et McShay se serrant la main en accord. Par «accord», je veux dire que Kiper était si sûr que McShay avait tort à propos de Love et Herbert qu’ils ont convenu d’un pari de 5 000 $.

Le couple marié se disputant sur la façon dont ils voient l’amour différemment est plus amusant que tout ce qui se passera sur le terrain au Lucas Oil Stadium à Indianapolis cette semaine. C’est aussi plus informatif. Chaque intersaison, les experts du complexe NFL-draft-media-industrial font la même erreur précoce: mal évaluer la hauteur des quarts de deuxième et troisième rangs. Les joueurs considérés comme des premiers joueurs marginaux en janvier se retrouvent souvent dans la première moitié du premier tour en avril, et cette année ne semble pas différente. Nous avons entendu beaucoup de choses sur le quart-arrière du LSU Joe Burrow qui ne voulait pas. 1 aux Bengals, et beaucoup de choses sur Tua Tagovailoa de l’Alabama allant quelque part dans le top cinq. Mais après que Jordan Love, Justin Herbert et le reste du lot aient effectué des exercices jeudi soir, vendredi matin à Indianapolis, il s’agissait de réaliser collectivement que quatre des huit premiers choix pourraient être des quarts-arrière.

“De tous les noms de quart-arrière ici à Indianapolis qui ont bourdonné les couloirs, les bars de fin de soirée et les restaurants, Jordan Love [has] beaucoup plus que quiconque », a déclaré jeudi soir le journaliste du NFL Network, Ian Rapoport. «J’ai parlé à des directeurs généraux, des directeurs généraux adjoints et des entraîneurs. Ils voulaient tous voir comment ce gars a jeté parce que son buzz est une sorte de bâtiment. Nous avons tous supposé qu’il était un quart-arrière de premier tour. Je ne serais pas surpris maintenant, à l’extrémité supérieure du premier tour, peut-être même monter dans le top 10. “

«Nous avons tous assumé toutes sortes d’hypothèses» de Rapoport renvoie à une idée fausse répandue selon laquelle les prospects peuvent se déplacer de façon significative vers le haut ou vers le bas sur les tableaux de sélection d’équipe pendant la combinaison. Celles-ci ne changent pas beaucoup. Qui monte et descend à la moissonneuse-batteuse est moins un front office changeant son conseil d’administration que des journalistes, des experts et des initiés obtenant une image plus claire de ce à quoi ce conseil ressemble – la perception du public rattrapant la réalité. La queue remue le chien

Mon collègue de Ringer et expert en brouillon Danny Kelly (qui est beaucoup plus gentil avec moi que Kiper avec McShay) a comparé Jordan Love à «A YOLO Marcus Mariota». Il suffit d’une seule équipe pour tomber amoureux des traits de contraction rapide et de la créativité que Love a montrés à Utah State. Ses totaux d’interception et de chiffre d’affaires étaient NSFW en 2019, mais il a joué dans un système beaucoup moins indulgent que les infractions bien conçues surchargées de talents de calibre NFL que Burrow aimait au LSU ou que Tua jouait en Alabama. La “montée” de l’amour est le dernier revers pour le projet de stock d’Herbert. Herbert a peut-être été l’un des meilleurs choix lors du repêchage de l’année dernière, mais il est revenu pour une saison de quart-arrière avec sa ville natale, les Oregon Ducks, qui était son rêve d’enfance. Il a exécuté un tiret de 40 verges jeudi en 4,68 secondes, plus rapidement que le receveur des Browns, Jarvis Landry. La question est quand Herbert face à une défense de la NFL, son traitement et sa prise de décision seront-ils assez rapides pour prospérer, ou simplement pour survivre?

Les quarts qui complètent le reste de la classe sont un sac mixte. Le quart-arrière de Géorgie, Jake Fromm, semble être un remplaçant haut de gamme sans beaucoup de bonnes caractéristiques physiques, mais beaucoup d’excellentes habitudes de travail hors du terrain. L’ancien quart-arrière de Géorgie Jacob Eason, qui a perdu son emploi à Fromm et transféré à Washington, a un gros bras et une grande taille mais n’aurait pas impressionné les équipes avec ses interviews ou son attitude. Jalen Hurts s’est amélioré chaque année de sa carrière, mais n’a peut-être pas montré suffisamment à Oklahoma la saison dernière pour devenir un talent de premier tour. Bien qu’il ait mené quatre équipes aux éliminatoires du football collégial en quatre ans, on ne sait pas si cela suffit pour le faire passer au premier tour.

Il y a une rangée d’équipes nécessitant un quart avec Miami à 5, les Chargers à 6 et Carolina à 7, puis une autre corde avec les Raiders à 12, les Colts à 13 et les Buccaneers à 14. Beaucoup de ces équipes ont capital de projet important pour un métier. Les Dolphins ont également le choix no. 18 et non. 26, les Raiders ont le choix no. 19, et les Colts ont choisi no. 35. Bien que quelques-unes de ces équipes changeront inévitablement leurs plans après une agence libre, Tom Brady ira dans une seule équipe, et même si Teddy Bridgewater finit quelque part quelque part, il pourrait y avoir quatre équipes en lice pour Love et Herbert. Ils ne sont peut-être pas les meilleurs joueurs du repêchage, mais l’importance des passants de qualité – ainsi que leur rareté – pourrait perpétuellement les catapulter dans la moitié supérieure du premier tour. Nous avons la même conversation chaque année au sujet des quarts intermédiaires qui vont plus haut que nous pensions initialement, mais à un moment donné, la discussion en dit moins sur les quarts et plus sur nous. L’amour se faufile sur vous.

Quelqu’un participera-t-il à ces séances d’entraînement? S’il vous plaît?

Dans les années 1980, alors qu’ESPN était une toute nouvelle chaîne de télévision qui souffrait d’un manque de contenu, le cofondateur Chet Simmons a approché le commissaire de la NFL, Pete Rozelle, pour mettre le brouillon de la NFL à la télévision. “Pourquoi voudriez-vous faire ça?” Rozelle aurait dit, selon le livre Football et virilité. Chris Berman d’ESPN a déclaré dans le même livre que la valeur de divertissement de la NFL à l’époque était considérée comme “un pas au-dessus des pages jaunes”. La première fois que les propriétaires de la NFL ont officiellement envisagé de téléviser le projet, ils ont voté 28-0 contre.

Flash-forward trois décennies, et la moissonneuse-batteuse de la NFL connaît un tel succès à la télévision que NFL Network l’a placé aux heures de grande écoute. Ce choix, cependant, peut étirer ce processus à ses limites. Les joueurs qui ont l’habitude de faire des exercices le matin ou l’après-midi devraient maintenant être au sommet de leurs performances athlétiques la nuit. Mais contrairement au jour du match, les joueurs ne sont pas en mesure d’ajuster leur matinée pour en tenir compte. Ils doivent se préparer à des entretiens précoces, transformant le test en la toute dernière partie d’une longue semaine remplie de longues journées. Les tests athlétiques reçoivent déjà beaucoup plus de battage médiatique qu’il ne le mérite, mais les joueurs qui n’excellent pas comme prévu cette année peuvent avoir un petit astérisque compte tenu du calendrier des tests.

Le fait que les meilleurs joueurs ne participent pas aggrave l’hilarité du passage de la moissonneuse-batteuse aux heures de grande écoute. Le quart-arrière du LSU Joe Burrow, le chasseur de passes de l’Ohio State Chase Young, et le quart-arrière de l’Alabama Tua Tagovailoa – probablement les trois premiers choix du repêchage – ne fonctionnent pas. Tua manque les séances d’entraînement en raison de sa blessure à la hanche, mais Burrow et Young ont décidé qu’ils avaient plus à perdre qu’à gagner du processus.

“Moi et mon équipe, nous avons décidé que parce que ce premier jour de camp, quand je marcherai sur le terrain, je veux être le meilleur joueur possible”, a déclaré Young aux journalistes mercredi. “Je ne veux pas perdre de temps à essayer d’être un athlète de combinaison. Quand je marche sur le terrain, je dois savoir que je mets mes meilleurs atouts pour être le meilleur joueur que je puisse être. »

Un des coéquipiers de Young a l’approche opposée. Le demi de coin de l’Ohio, Jeff Okudah, ne participe pas seulement aux exercices d’entraînement, il semble obsédé par eux. Okudah a un tableau blanc dans son appartement sur lequel il a noté les détails des performances des moissonneurs-batteurs de la NFL, Patrick Peterson (le choix n ° 5 en 2011) et Jalen Ramsey (le choix n ° 5 en 2016).

“Il s’agit de mettre mes chiffres au-dessus des leurs”, a déclaré Okudah aux journalistes vendredi. «Venir dans la moissonneuse-batteuse a toujours été un rêve, et être ici est un rêve devenu réalité. Vous revenez en arrière et regardez certaines de ces vidéos combinées. Je veux que quelqu’un sur la route dise: “Laissez-moi essayer la vidéo combinée de Jeff Okudah.” “

Okudah est le meilleur demi de coin du repêchage de cette année, et il pourrait finir par être le meilleur joueur repêché qui a effectivement participé à la télédiffusion aux heures de grande écoute.

Certains gars sont ce que nous pensions être.

Les perspectives sont comparées aux perspectives précédentes. C’est un raccourci mental naturel, bien que ces raccourcis puissent saper le processus de dépistage. Mais parfois, il y a des comparaisons qui fonctionnent. Par exemple, le CeeDee Lamb d’Oklahoma a été fréquemment comparé au Houston Texans All-Pro DeAndre Hopkins. Jeudi soir, Lamb a fait une pièce justifiant ces comparaisons.

Comment le tag de franchise se joue pour quelques agents libres clés.

Patrick Mahomes est la star des Chiefs, mais l’équipe n’a peut-être pas remporté le Super Bowl LIV sans la perturbation constante de Chris Jones du quart-arrière des 49ers Jimmy Garoppolo. Lorsqu’il est en bonne santé, Jones peut être le deuxième plaqueur défensif du football après Aaron Donald. Il devrait être un agent libre en mars, mais il sera probablement franchisé par Kansas City, et il n’en est pas ravi. Le tag lui donne une augmentation significative en 2020, mais pas un accord à long terme.

“C’est un mélange d’émotions”, a déclaré Jones à Colin Cowherd de la FS1. «Parce que vous figurez après quatre ans, vous faites tout de la bonne manière dans l’équipe, vous essayez de rester sous la ligne, sans ennuis, et d’être un bon citoyen pour l’équipe et pour la ville. Vous vous attendez à être récompensé. Ainsi, lorsque vous êtes touché par un tag de franchise, cela peut se faire de différentes manières. Vous pouvez avoir l’impression qu’ils ne vous valorisent pas ou qu’ils ne valorisent pas ce que vous pouvez apporter à la table. Ou vous pouvez le considérer comme leur donnant le temps de mettre leurs chevaux dans une cage et de rassembler quelque chose. »

Les mots de Jones sont représentatifs du nombre de joueurs marqués. Le tag oblige les joueurs qui viennent de terminer une année de contrat à recommencer. Il dégonfle artificiellement les salaires des joueurs, mais dans une ligue d’environ 2000 joueurs, la poignée de joueurs qui se font étiqueter chaque année gagnent beaucoup plus d’argent que les simples. L’élimination du tag n’est probablement pas une priorité pour la National Football League Players Association lors des négociations avec l’ABC. Donc, bien que le tag frustre certains joueurs vedettes, il ne va nulle part.

“Chaque équipe de cette ligue a la chance de franchiser un joueur”, a déclaré Jones. “Je suis le gars chanceux.”

L’ailier rapproché des Falcons, Austin Hooper, n’aura presque certainement pas obtenu le tag cette année et a frappé une agence libre. Atlanta n’a pas beaucoup de place pour cette saison morte, alors Hooper quittera probablement la ville. Les Packers sont le principal prétendant du joueur de 25 ans, selon Rob Demovsky d’ESPN. L’acquisition de Hooper serait le dernier chapitre de la longue et riche histoire d’essayer de trouver une fin serrée décente pour Aaron Rodgers. Jermichael Finley, Donald Lee, Andrew Quarless, Richard Rodgers, Jared Cook, Lance Kendricks, Martellus Bennett, Marcedes Lewis et Jimmy Graham ont tous eu leur tour, mais aucun n’a été particulièrement efficace. L’année dernière, Hooper a totalisé 75 prises pour 787 verges, ce qui est supérieur à tout autre fin de course des Packers lors d’une saison de la carrière d’Aaron Rodgers (et Hooper n’a disputé que 13 matchs). Peut-être que le 10e bout serré sera le charme.

La vitesse maximale de Mekhi Becton

Regardez le grand homme qui court.

Le plaquage gauche de Louisville mesure 6 pieds 7 pouces et 364 livres, ce qui fait de lui le plus grand joueur de la moissonneuse-batteuse. Il n’est pas le plus rapide en termes absolus, mais il pourrait être sur une base livre pour livre. Le score de vitesse de Becton (une métrique inventée par Bill Barnwell d’ESPN qui combine le poids d’un joueur et un temps de tir de 40 mètres) est de 106,7, plus élevé que tous sauf un qui reviennent de la classe de repêchage 2019.

Becton pourrait être le premier plaqué repêché en avril et pourrait participer aux cinq premiers choix. Le repêchage est à Las Vegas cette année, et l’événement tapis rouge a une nouvelle ride, dans laquelle les joueurs seront (sérieusement) sur un bateau. Le directeur général des Raiders, Mike Mayock, a déclaré aux journalistes mardi qu’il n’était peut-être pas d’accord avec ce plan.

“Je deviens un peu nerveux quand vous commencez à parler de Mekhi Becton dans un bateau allant au Bellagio”, a-t-il plaisanté

Si Becton devait lancer des boulets de canon dans les fontaines de Bellagio, il pourrait soulever une vague biblique pour nettoyer Las Vegas de son péché. C’est certes peu probable, mais à Indianapolis, Todd McShay et Mel Kiper ont misé 5 000 $.