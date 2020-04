Jordan Love et Justin Herbert plongent

Dans une certaine mesure, chaque équipe de la NFL rédige pour le besoin. Des équipes comme les New England Patriots prétendent ne pas le faire. Mais Bill Belichick reconnaît également qu’il ne repêchera pas un joueur s’il ne voit pas de rôle pour ce joueur. Donc, la logique dit que s’il y a trop de profondeur à un poste, alors il n’y a pas de rôle (à part peut-être des équipes spéciales). Donc, après la grande vague d’agences libres, les équipes de la NFL ont moins de besoins, ce qui aura un impact sur la façon dont le projet va se passer.

Les situations de quart-arrière sont particulièrement compliquées, avec peu d’équipes qui ont réellement besoin d’un quart-arrière. Nous voyons Cam Newton et Jameis Winston assis et attendant sur le marché des agences libres ouvertes. Et donc, Jordan Love et Justin Herbert ont failli glisser hors du premier tour, avant qu’une paire d’équipes surprenantes n’arrête leur chute. Pendant ce temps, Tua Tagovailoa est le cœur battant, qui tente une équipe AFC d’hypothéquer un commerce à succès.

Voici un aperçu de notre dernière maquette. Restez pour la fin. Nous avons les Buccaneers qui négocient à l’arrière du premier tour pour obtenir de Tom Brady une énorme arme pour 2020.

1. BENGALS CINCINNATI: JOE BURROW, QB, LSU – À cet endroit, j’aimerais faire quelque chose d’intéressant, quelque chose de différent. J’ai écrit pourquoi les Dolphins et les Bengals devraient balancer un métier pour le choix n ° 1, si Cincy peut décrocher Tua Tagovailoa au cinquième rang. Mais, alerte spoiler, il ne va pas si loin dans ce projet.

2. WASHINGTON REDSKINS: CHASE YOUNG, DE, OHIO STATE – Les Redskins voudront peut-être envisager de descendre sur la planche, mais ils perdront l’occasion de repêcher Young, les Lions étant sûrement prêts à bondir. Washington reste donc en place et choisit la meilleure perspective de la classe, un pass-rusher d’élite au potentiel inexploité.

3. COMMERCE! CHARGEURS DE LOS ANGELES: Tua Tagovailoa – Les Lions de Détroit acceptent les choix de première ronde des Chargers 2020 et 2021 et un choix de quatrième ronde en 2020. Détroit recule donc et obtient un énorme coup. Pourquoi une si grande offre? Eh bien, les Dolphins sont également susceptibles d’avoir un grand intérêt pour Tagovailoa. Ses examens médicaux sont le seul point d’interrogation. Mais une cheville et une hanche de cul ne suffiront pas à couler son stock de tirant d’eau.

4. GÉANTS DE NEW YORK: ISAIAH SIMMONS, DÉFENSE, CLEMSON – “Défense” est ce qu’il a dit aux journalistes lorsqu’on lui a demandé quelle position il jouait. Le nouvel entraîneur-chef des Giants, Joe Judge, adorera probablement cette réponse. Et Simmons n’est que le talent bizarre et polyvalent qui pourrait attirer l’intérêt du directeur général des Giants, David Gettleman.

5. DAUPHINS DE MIAMI: JEFF OKUDAH, CB, ÉTAT OHIO – Xavien Howard, Okudah et Byron Jones? Oui s’il vous plaît. Le DG des Dolphins, Chris Grier, a été patient au sujet du QB de l’équipe. Ils courront avec Ryan Fitzpatrick et continueront de développer Josh Rosen. Je ne déteste pas ce plan, ni les fans des Dolphins – surtout si Rosen peut remporter le poste pour 2020.

6. LIONS DETROIT: JEDRICK WILLS, OT, ALABAMA – (Rappel: Détroit est revenu de la troisième place au classement général.) Les Lions, qui sont revenus de la troisième place au général, ne peuvent pas penser qu’ils commencent Dan Skipper au bon tacle … peuvent-ils? Et Bill Belichick aime aller aux produits Nick Saban, ce qui signifie que Matt Patrica fera exactement la même chose. Les Lions ajoutent Wills, qui peut commencer sa carrière en face d’un excellent plaqueur, Taylor Lewan. Matthew Stafford et Kerryon Johnson seront ravis de ce choix.

7. CAROLINA PANTHERS: K’Lavon Chaisson, DE, LSU – Il passe certainement le test de la vue, avec un physique imposant. Sa bande était parfois inégale et il a des problèmes de blessures. Mais s’il met tout cela ensemble, il sera un pass-rusher d’élite dans la NFL, une position que chaque équipe convoite trop. Dans une classe où il n’y en a pas beaucoup, une équipe de la NFL est obligée d’atteindre Chaisson.

8. COMMERCE! LAS VEGAS RAIDERS: CEEDEE LAMB, WR, OKLAHOMA – Je peux le voir maintenant: Mel Kiper suggère que les Raiders doivent échanger contre un quart-arrière. Mais Mike Mayock choque tout le monde. Dans un brouillon profond d’élargissements, les Raiders prennent une décision éraflante (tout comme ils l’ont fait d’innombrables fois l’année dernière) en échangeant pour obtenir les meilleurs talents. Peut-être auraient-ils pu attendre Henry Ruggs ou Jerry Jeudy. Au lieu de cela, les Raiders obtiennent l’agneau ultra-talentueux. Pour l’obtenir, les Raiders abandonnent le 12e choix général et le 80e choix général.

9. JACKSONVILLE JAGUARS: DERRICK BROWN, DT, AUBURN – Sacksonville n’est plus. Les Jaguars sont dépourvus de talent sur leur ligne défensive, et les choses pourraient empirer s’ils sont obligés d’échanger Yannick Ngakoue. Entrez: Brown, qui se trouve être l’un des meilleurs talents du conseil d’administration.

10. CLEVELAND BROWNS: TRISTAN WIRFS, OT, IOWA – C’est un choix sans fioritures. L’athlétisme et les fondamentaux de Wirf feront de lui un formidable pro. Il pourrait finir par être le meilleur tacle du tableau.

11. NEW YORK JETS: JUSTIN JEFFERSON, WR, LSU – Oui, Ruggs et Jeudy sont d’excellents joueurs. Mais la polyvalence et la production de Jefferson dans les grands jeux pourraient bien faire de lui le deuxième récepteur le plus désirable de la classe des draft. Il est la cible parfaite et prête pour Sam Darnold.

12. CARDINAUX ARIZONA: JOSH JONES, OT, HOUSTON – Il est le meilleur plaqueur offensif avec protection contre les passes dans cette classe de repêchage. Compte tenu de Kyler Murray, Larry Fitzgerald, Christian Kirk et, oh oui, Deandre flippant Hopkins sont dans la même infraction, je pense qu’ils vont lancer une bonne quantité.

13. COMMERCE! MIAMI DOLPHINS: ANDREW THOMAS, OT, GEORGIA – Quel poste Tampa veut-il combler le plus? (Indice: plaquage à droite.) Les Dolphins lancent donc leurs 18e et 70e sélections au total aux 49ers, qui n’ont pas de choix au deuxième ou au troisième tour. Et les Dolphins débarquent un talent d’élite au tacle.

14. BUCANEERS DE TAMPA BAY: MEKHI BECTON, OT, LOUISVILLE – Une fois Thomas parti, Tampa affiche un panneau «À vendre» sur son choix. Mais ils ont du mal à trouver un acheteur. C’est donc un appel difficile: Becton, Jeudy ou Ruggs. Tackle a besoin d’une mise à niveau plus importante que le récepteur, donc Tampa prend Becton, une montagne qui se déplace comme une souris.

15. DENVER BRONCOS: JERRY JEUDY, WR, ALABAMA – John Elway n’hésiterait pas. Cette sélection convient parfaitement à Drew Lock. Courtland Sutton et Lock ont ​​besoin d’aide, et Jeudy est un vol à la 15e place au général. Il pourrait être le récepteur le plus pro-prêt, même si son avantage n’est pas tout à fait le même que les autres voyants hors du plateau.

16. FALCONS D’ATLANTA: JAVON KINLAW, DT, CAROLINE DU SUD – Dann Quinn obtient un plaquage défensif d’élite à associer à Grady Jarrett. Quinn passera l’intersaison à travailler pour que Kinlaw trouve de la cohérence. S’il joue de son mieux à chaque instant, il est imparable – mais cela ne s’est pas produit aussi souvent qu’il aurait dû en 2019.

17. DALLAS COWBOYS: XAVIER MCKINNEY, DB, ALABAMA – Les Cowboys ont besoin d’une sécurité et d’un cornerback. McKinney joue la sécurité et le cornerback à un niveau élevé. Sa polyvalence fait de lui le choix sur Grant Delpit de LSU, une autre bonne option pour Dallas.

18. SAN FRANCISCO 49ERS: HENRY RUGGS, WR, ALABAMA – (Rappel, ils sont revenus du n ° 13.) Jefferson est peut-être le mieux placé pour cette infraction, mais il est hors du jeu. Laviska Shenault est peut-être un autre bon choix, mais ses examens médicaux peuvent être inquiétants. Ruggs est le meilleur wideout sur la planche. Ses dons physiques devraient suffire à tenter Kyle Shanahan. Imaginez ce que Ruggs pourrait faire hors jeu dans cette attaque.

19. LAS VEGAS RAIDERS: ZACK BAUN, OLB, WISCONSIN – Plop Baun est le secondeur du côté faible de l’autre côté de Maxx Crosby, et les Raiders n’auront pas à s’inquiéter de placer le bord de la défense.

20. JACKSONVILLE JAGUARS: KRISTIAN FULTON, CB, LSU – D.J. Hayden, un agent libre qui signe, pourrait bien changer son étiquette de “buste” en “OK” à contrecœur. Mais Hayden et Rashaan Melvin ne sont pas prêts à enfermer qui que ce soit. Fulton apporte un coup de pouce bien nécessaire au secondaire.

21. COMMERCE! SAINTS DE LA NOUVELLE-ORLÉANS: JUSTIN HERBERT, QB, OREGON – Je ne sais pas si Bill Belichick sera intéressé par Herbert, mais vous pouvez être qu’il mettra des écrans de fumée pour embrouiller à peu près tout le monde. Les Dolphins pourraient être intéressés par l’Oregon QB à ce stade du projet. Donc, pour être sûr que les Saints échangent et débarquent leur quart-arrière de l’avenir – ne nous moquons pas de Taysom Hill. La Nouvelle-Orléans attrape Herbert. Ils s’échangent 24e au total et un choix de troisième ronde en 2021. Décision facile.

22. MINNESOTA VIKINGS: LAVISKA SHENAULT JR., WR, COLORADO – Appel difficile ici, car Tee Higgins est une excellente option pour les Vikings. Je ne peux pas m’empêcher de penser à Dalvin Cook quand je regarde Shenault porter le ballon. Son style de course physique fonctionne avec l’approche difficile du Minnesota.

23. PATRIOTES DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE: DENZEL MIMS, WR, TCU – Belichick veut faire du commerce, mais il a besoin d’un partenaire commercial, et je ne vois pas un ajustement naturel. Ce n’est tout simplement pas la partie la plus désirable du repêchage. Mims fait trois choses bien: battre la pression sur la ligne de mêlée, s’ouvrir et attraper le ballon. Même avec un énorme châssis de 6 pieds 3 pouces et 215 livres, sa perceuse à 3 cônes, une mesure que Belichick adore, était la meilleure de la NFL Combine 2020. Mims serait un bon complément à N’Keal Harry et Julian Edelman. Cela augmente également la position du récepteur à un moment où les Patriots ne peuvent pas trouver comment s’améliorer en bout de ligne.

24. PHILADELPHIA EAGLES: C.J. HENDERSON, CB, FLORIDE – Après avoir reculé pour que les Saints puissent choisir Herbert, les Eagles obtiennent le deuxième meilleur demi de coin de ce repêchage. C’est un athlète exceptionnel et une arme puissante pour couvrir l’homme. Lui et Darius Slay, une acquisition hors saison, réviseront les malheurs secondaires de longue date de Philly.

25. MINNESOTA VIKINGS: TREVON DIGGS, CB, ALABAMA – Le cornerback devrait affronter Mike Hughes. Le demi de coin des Vikings, Nate Meadors, était en deçà du niveau de remplacement en 2019.

26. MIAMI DOLPHINS: GRANT DELPIT, LSU, S – Brian Flores hérite de LSU dans cette classe de repêchage deux des meilleurs arrières défensifs du pays. La défense des Dolphins sera complètement différente et extrêmement talentueuse en 2020.

27. COMMERCE! OURS DE CHICAGO: JORDAN LOVE, QB, UTAH STATE – Peu pensaient que le signaleur tomberait si loin. Et les Bears pensent probablement qu’ils ont assez de talent au quart pour les garder pendant un an pendant que Love se développe. Nick Foles et Mitchell Trubisky s’affronteront pendant que Love passe l’année à apprendre, et tout cela sera comiquement dysfonctionnel et coûteux.

28. COMMERCE! CINCINNATI BENGALS: COLE KMET, TE, NOTRE DAME – Il y a un groupe d’extrémités serrées qui pourrait être envisagé pour le premier tour, mais Kmet présente le moins de préoccupations. Il a une production de haut niveau. Cela aurait été mieux, sinon pour une blessure à la clavicule. Il a les paramètres mesurables et, à ce stade, il n’a pas de drapeaux hors champ. Les Bengals s’échangent à partir de la 33e place (abandonnant un choix de troisième ronde en 2021) pour obtenir une grosse cible athlétique pour Joe Burrow. Baltimore quitte le premier tour.

29. TENNESSEE TITANS: JORDAN ELLIOTT, DT, MISSOURI – Ils auraient aimé ajouter Kmet, une belle arme pour une faute manquant de talent en serré. Elliott est un grand homme athlétique, qui jette facilement les bloqueurs. Il s’intégrerait bien dans l’intérieur du Tennessee.

30. EMBALLAGES DE GREEN BAY: A.J. EPENESA, DE, IOWA – Après la moissonneuse-batteuse, son avantage semblait un peu plus limité, compte tenu de son manque d’athlétisme. Mais cette performance combinée ne devrait pas le garder hors du premier tour. Epenesa peut être un débutant en un jour en 2020.

31. SAN FRANCISCO 49ERS: YETUR GROSS-MATOS, DE, PENN STATE – Il ne sera pas Deforest Buckner, mais sur cette ligne défensive, il aura le temps d’élargir sa gamme de coups de passe-rush. Il a beaucoup d’avantages, comme quelques-uns des pass-rushers sous-développés dans ce projet.

32. COMMERCE! BUCANEERS DE TAMPA BAY: TEE HIGGINS, WR, CLEMSON – Le fait qu’il glisse jusqu’à ce point est ridicule. Il y a juste trop de voyants au talent incroyable dans ce projet. Mais le talent de Higgins est suffisant pour amener Tampa à échanger au premier tour. S’il se transforme en A.J. Élargisseur de style vert qu’il projette d’être, les Bucs seront heureux d’avoir cette option de cinquième année pour maintenir la capacité de gain de Higgins cinq ans. En ce sens, l’échange contre Higgins est plus qu’un simple mouvement gagnant-gagnant pour Tom Brady. Mais cela n’aide pas qu’ils obtiennent Brady une troisième arme sur la carte de profondeur derrière Mike Evans et Chris Godwin.

