Jordi Alba: “Ils nous jettent déjà suffisamment de merde de l’extérieur pour que nous puissions la jeter de l’intérieur” | Athlétique

Jordi Alba Il a parlé du conflit entre Abidal et Messi à la fin de l’échec de la coupe de Barcelone contre l’Athletic Club. Le défenseur de Culé a clairement indiqué qu’il n’était pas nécessaire de “jeter de la merde” de l’intérieur du club.

«Abidal Il a été un joueur et doit savoir comment un joueur se sent dans les vestiaires. Ils nous jettent déjà assez de merde de l’extérieur pour que nous le jetions de l’intérieur », a expliqué Alba dans une zone mixte après la défaite du Barça à San Mamés (1-0) avec un but d’Iñaki Williams au moment de la remise.

«Ceux d’entre nous qui donnent la face sont des joueurs et des entraîneurs. Je suis fier de l’équipe aujourd’hui, malgré la défaite, les sentiments sont bons; Je pense que nous méritions de gagner, nous avons généré beaucoup plus », a déclaré le côté gaucher des Blaugrnas.

Enfin, interrogé sur l’objectif, Jordi Alba ne sait pas si Busquets aide Williams à remporter à la fois la victoire de Bilbao. “Je ne sais pas si Busi l’a dit par inadvertance … le résultat est injuste, mais nous devons avoir le côté positif de la défaite”, a-t-il conclu.