Jordi Alba s’est trompé avec sa célébration dans le but annulé contre la Real Sociedad

Quand le match entre Barcelone et la Real Sociedad agonisé (1-0), Jordi Alba a culminé une passe de la mort d’Ansu Fati Pour marquer un but. À la fin et après Revue VAR, l’objectif a été annulé hors jeu de l’adolescent au début de la pièce.

Cependant, ce n’est pas ce qui a le plus retenu l’attention dans le but de Jordi Alba. Ce qui a été le plus frappant, c’est la célébration fait le joueur de L’Hospitalet après avoir marqué. L’ancien joueur de football de Valence n’a pas hésité à prendre le mains aux oreilles comme appelant à faire taire les pitos Je devenais et les critiques qui l’ont secoué pendant la semaine post-classique (2-0).

Ce qui est certain, c’est que Ce geste est resté. Le passe-temps est libre de commenter tout ce que vous voulez, et évidemment Siffler un joueur est respectable. Oui c’est vrai que les footballeurs ils ne sont pas faits de pierre et tout ce qui les entoure les affecte, mais c’est là qu’ils doivent tirer la tête et le sang froid. Sinon, avec des gestes comme celui qu’Alba a fait hier ils attisent encore plus la controverse et ne font en aucun cas quelque chose qui les favorise.

L’année dernière Coutinho a fait un geste similaire après avoir marqué un but en quarts de finale de la Ligue des champions contre Manchester United (3-0). De toute évidence, n’a pas aidé le Brésilien du tout, il avait une mauvaise performance dans l’équipe du Barça et a été très discuté par les fans. Au fait, à la fin de la saison Coutinho est sorti Direction le Bayern.

La situation de Jordi Alba n’est pas le même que Coutinho, mais ce geste peut se retourner encore plus contre lui. Je réitère que ces choses doivent endurer un professionnel et plus dans une équipe comme Barcelone, où le l’impact des médias est multiplié par mille. Le temps dira ce que conséquences de son acte pour lui.

