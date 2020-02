Jordi Alba subit une nouvelle blessure musculaire et déclenche une alarme à Barcelone | Barcelone

Problèmes pour Barcelone, Jordi Alba a été blessé dans les premières minutes du match contre Getafe. Le côté de L’Hospitalet a demandé le changement en raison de quelques désagréments dans le bon adducteur. Il avait passé un peu plus d’un quart d’heure de jeu quand il s’est cassé et a dû quitter le terrain laissant son équipe avec 10.

Jordi Alba ne pouvait pas se tenir debout et Il a dû partir parce qu’il ne pouvait même pas aller chercher un ballon à côté de lui. Cela a contraint Junior Firpo à accélérer l’échauffement car l’équipe est restée avec 10 joueurs. L’ancien Betis est parti à la 21e minute, peu de temps après le départ d’Alba qui a été vu avec des gestes de douleur évidents sur le banc.

L’équipe de L’Hospitalet n’a pas beaucoup de chance cette saison avec des blessures. Avec ça il a déjà subi trois blessures jusqu’à présent. Le dernier était en décembre 2019, il se comportait à un bon niveau depuis plusieurs mois et il semblait que le fantôme des blessures avait disparu. Malheureusement, il devra s’arrêter à nouveau pendant un certain temps et sa présence pourrait être compromise au match aller contre Napoli.