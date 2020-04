Jordi Mestre défend Josep María Bartomeu Bartomeu et sa direction: “Il y a 180 millions dans la boîte”

L’ancien vice-président sportif du FC Barcelone, Jordi Mestre, voulait sortir pour défendre Bartomeu et sa gestion tout au long de ces années, en pleine crise institutionnelle au Can Barça. Après les démissions massives du Conseil et de la accusations portées par Emili Rousaud de “mettre la main dans la boîte”, le fait que l’un des bras droits du président du Barça était un homme a remis en question les déclarations sévères et souligné que la santé financière du club était bonne.

«Pendant toutes les années de ce mandat, il n’y a eu aucune perte. Nous avons accumulé 200 millions de prestations, qui ne me viennent pas à l’esprit que les choses ne se font pas bien économiquement », a-t-il souligné dans une interview avec Catalunya Ràdio. Quelques mots qui contrastent avec la situation financière apparemment délicate que traverse le club, contraint de faire une baisse de salaire considérable dans toutes ses sections en ces temps de coronavirus.

La situation est critique au Camp Nou, mais celui qui était responsable de la zone sportive du club ne pense pas que ce soit si mauvais. Selon lui, les avantages accumulés pendant le temps de Bartomeu à la tête du club signifient que le Barça a «180 millions d’euros de cash de toutes ces années».

L’équipe de Barcelone a dû se serrer la ceinture pour éviter l’ERTE et les fuites des négociations avec la première équipe ont provoqué un incendie encore plus important que, aboutissant à la démission de six des dirigeants. Quelque chose qui ne surprend pas Mestre: Tôt ou tard, cela devait arriver. Les groupes étaient déjà vus, les groupes, ceux qui voulaient se démarquer. Certains ont été vus comploter en fonction de quels mouvements.

Ce qui l’a surpris, ce sont les violentes attaques que le président et les membres de son conseil d’administration ont reçues d’Emili Rousaud. À cet égard, Mestre réprimande l’ancien directeur déjà: “Si nous parlons de quelque chose d’aussi grave que le vol, vous partez avant et ensuite vous plaignez avec votre nom et prénom”. Vous ne pouvez pas faire d’ouverture sans l’avoir documenté. Vous avez besoin du rapport d’audit et, s’il peut être démontré, vous devez aller jusqu’au bout “, a-t-il déclaré.