Jorge Lorenzo annonce qu’il courra le Grand Prix de Catalogne

Jorge Lorenzo Il est de retour, au moins temporairement. Le pilote majorquin a annoncé qu’il dirigera le MotoGP Catalan GP, qui se tiendra le 7 juin à Barcelone. La nouvelle était un secret de polichinelle depuis qu’il a décidé de retourner chez Yamaha comme pilote d’essai. A cette époque, il était surpris depuis qu’il avait annoncé il y a des mois son retrait en ne se sentant pas compétitif, mais c’est déjà une réalité.

Le triple champion du monde de MotoGP a déclaré en novembre qu’il prenait sa retraite. C’était lors du Grand Prix de la Communauté de Valence, le dernier de la saison, quand il a surpris tout le monde en convoquant une conférence de presse pour communiquer sa décision d’arrêter la compétition. Près de quatre mois plus tard, les Baléares ont annoncé qu’il reprendrait une moto pour concourir officiellement et le fera en Espagne.

Grâce à Yamaha, Lorenzo a vécu ses meilleures années Dans la catégorie reine. Jorge a remporté ses trois titres MotoGP avec l’équipe japonaise (2010, 2012 et 2015) et a été le seul à pouvoir remporter un championnat du monde à l’ère Marc Márquez. Depuis que le Catalan est monté dans la catégorie la plus élevée, il n’y a qu’une seule année où il n’a pas terminé en haut du podium (2015), juste le parcours dans lequel le Majorquin gagnerait son dernier trophée.

De là, il est descendu et sans freins. La guerre avec Rossi l’a contraint à quitter Yamaha pour Ducati, à la recherche de nouveaux défis. Cependant, cela ne s’est pas passé comme prévu et a cessé d’être compétitif. Après deux ans dans l’équipe italienne, il est allé chez Repsol Honda où il a formé l’équipe de rêve avec Márquez, mais il n’était pas compétitif, il ne s’est pas bien adapté au HRC et a pris la décision de prendre sa retraite. Par chance, nous verrons Jorge Lorenzo à nouveau en compétition et il le fera avec la Yamaha qui est aujourd’hui la moto la plus rapide de la grille.