Jorge Lorenzo pourrait courir à nouveau avec Yamaha

Jorge Lorenzo il est de retour. Le pilote majorquin a commencé à tirer ce mardi avec la Yamaha M1 à Sepang. Bien que la nouvelle du jour soit sortie en Italie, depuis La Gazzetta dello Sport assure que pourrait de nouveau participer au Grand Prix de Catalogne. L’information garantit que l’équipe japonaise J’aurais demandé à l’IRTA (l’association de l’équipe) le joker pour pouvoir me présenter comme invité.

Le bombardement est assez inattendu puisque Lorenzo a annoncé sa retraite il y a quelques mois à peine, lors du Grand Prix de la Communauté de Valence. Bien que la marque japonaise ne précise pas le nom du quintuple champion du monde, tout indique qu’il serait. Dans la déclaration que Yamaha a publiée en informant le retour des Baléares dans ses rangs en tant que pilote d’essai, elle n’a pas révélé si elle jouerait un grand prix, mais cela montrait qu’ils seraient prêts à le faire et que tout dépendrait du Majorquin.

Près de trois mois après son retrait officiel, le pilote espagnol a pu revenir concurrencer officiellement la marque avec laquelle il a vécu ses meilleurs moments dans la catégorie reine, et avec laquelle il a remporté les trois championnats du monde. Son retour aurait date et lieu, le 7 juin à Barcelone lors du Grand Prix de Catalogne.

Pour l’instant ni Yamaha ni Lorenzo n’ont officialisé la nouvelle, bien que la nouvelle arrive juste au moment où en Italie, ils parlaient de leur possible retour à la compétition en 2021 de la main de Yamaha Petronas avec Valentino Rossi comme partenaire. Il Dottore et Palma pourraient revenir pour former l’équipe de rêve de l’équipe japonaise, tant que l’Italien continuera l’année prochaine.

La vérité est que le retour de Jorge Lorenzo remuerait le MotoGP, mais pour le moment, il se concentre sur son rôle actuel de pilote d’essai Yamaha. Ce mardi, il a remis le singe et a sauté sur la piste pour affiner la nouvelle moto avec le numéro 99 à l’avant, comme la première fois depuis l’annonce de son retrait en novembre.