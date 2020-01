Jorge Lorenzo recrute pour Yamaha … en tant que testeur

Jorge Lorenzo restera lié au monde de la moto. Le pilote espagnol, qui a annoncé sa retraite professionnelle en novembre de l’année dernière, a annoncé qu’il retourne chez Yamaha pour être pilote d’essai de l’équipe japonaise: «Je suis très heureux d’annoncer que je viens de conclure un accord avec Yamaha pour rejoindre son équipe d’essais. Je veux le meilleur pour l’avenir de Yamaha, j’espère donc que mon expérience sera utile aux ingénieurs et aux pilotes et que nous pourrons rendre le titre à l’usine ».

Le 14 novembre sur le circuit de Cheste, la pentacampeón du monde a surpris tout le monde lors d’une conférence de presse avant le Grand Prix de la Communauté de Valence en disant que mettre fin à sa carrière. À 32 ans, il a remporté le championnat du monde de MotoGP à trois reprises, mais il a connu quelques saisons où sa performance athlétique était loin de ses objectifs.

Sa signature pour Repsol Honda a suscité de l’enthousiasme et a même décrit son tandem avec Márquez comme le «Dream Team», mais il n’a pas non plus bien adapté et n’était guère compétitif. Après deux années irrégulières chez Ducati ça n’avait pas marché, également en partie à cause des blessures qui l’ont empêché d’avoir la meilleure adaptation, et les Baléares ont préféré le quitter.

Cependant, Yamaha, l’équipe qui vous a fait le plus plaisir Dans la catégorie «Reine», il a confirmé son retour dans un nouveau mouvement de l’usine japonaise qui a renouvelé mardi Maverick Viñales et qui a annoncé mercredi le Français Fabio Quartararo comme nouveau partenaire de Roses.

Commencera la semaine prochaine

«Yamaha Motor Co., Ltd et Yamaha Motor Racing sont heureux d’annoncer que le quintuple champion du monde et pilote Yamaha à succès, Jorge Lorenzo renforcera l’équipe d’essais Yamaha Factory Racing pour la saison 2020«, A déclaré l’équipe du manche.

Cela a mis en évidence les succès de Lorenzo avec le «M1», qu’il a piloté pendant neuf ans depuis son saut au MotoGP en 2008 après deux titres consécutifs en 250cc et avec lequel il a remporté les titres de 2010, 2012 et 2015, étant le seul à pouvoir arracher un championnat à Marc Márquez (Repsol Honda).

Yamaha note également que le pilote espagnol va monter sur le vélo de Shakedown qui se tiendra la semaine prochaine sur le circuit de Sepang (Malaisie) du 2 au 4 février et aura également l’opportunité de participer à d’autres tests officiels de l’IRTA, ainsi qu’à quelques tests privés que l’équipe effectue cette année , «Afin d’aider les ingénieurs Yamaha dans le développement de la moto 2020».