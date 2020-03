Jorge Masvidal claque le «coup ****» de Kevin Lee lors de la défaite contre Charles Oliveira à l’UFC Fight Night 170

Jorge Masvidal a demandé à l’UFC de limoger Kevin Lee après son «coup de b ****» contre Charles Oliveira.

Lee a semblé continuer à se battre malgré avoir fait appel à Oliveira au troisième tour de l’UFC Fight Night 170 samedi.

Kevin Lee (photo) a continué à se battre malgré le fait de toucher Charles Oliveira

Et ses actions ne se sont pas bien déroulées avec la star de l’UFC Masvidal.

Il a tweeté: «Vous devriez être coupé pour ce coup de merde. Appuyez et essayez de continuer? L’une des choses les plus basses que vous puissiez faire h ** a ** b ****. ”

Dans un autre tweet, Masvidal a ajouté: «Premier coup de *****: manque [sic] poids. Deuxième mouvement b ****: appuyez sur et essayez de continuer. Ne pas respecter le sport et c’est la chose la plus basse que vous puissiez faire. “

Lee a révélé qu’il remettait en question son avenir en arts martiaux mixtes après sa perte contre Oliveira.

Il a dit: «Je veux dire que je me suis étouffé. Donc je ne sais pas. Le combat allait bien. Je me suis juste étouffé. Je ne peux vraiment pas le mettre sur autre chose que ça.

Kevin Lee (à gauche) a perdu contre Charles Oliveira (à droite) à l’UFC Fight Night 170

«Je pense que je dois évaluer certaines choses. J’ai l’impression que mon camp était super.

«Mes entraîneurs m’ont dit toutes les bonnes choses à faire. Je l’ai abandonné. Tout est sur moi sur celui-ci. Ça va peut-être durer quelques années. “

.