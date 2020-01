Jorge Masvidal explique comment Conor McGregor peut battre Donald Cerrone à l’UFC 246 et comment ‘Cowboy’ peut lui causer des problèmes

Jorge Masvidal voit une victoire pour Conor McGregor contre Donald Cerrone, mais seulement si ‘Cowboy’ décide de ne pas lutter.

McGregor effectue son retour tant attendu à l’UFC après près de 15 mois d’absence et Masvidal, qui sera probablement au combat de Las Vegas, a évalué les deux combattants.

Conor McGregor dans sa bonne humeur habituelle lors d’une conférence de presse

“Cela peut aller de plusieurs façons”, a expliqué le poids welter à ESPN.

“Si [Cerrone] vient juste de se battre, je vois Conor gagner dans les deux premiers tours.

«Conor est super hors du bloc. Il est phénoménal dès le départ. Cowboy est un démarreur lent.

«Conor a une vitesse et un timing incroyables au début, une bonne puissance, donc je pense qu’il peut l’attraper tôt.

“Si Cowboy sort pour lutter comme il l’a fait dans le passé avec des attaquants décents et même de bons grapplers comme Rick Story, qu’il a réussi à éliminer et à créer beaucoup d’offenses comme ça … si ce Cowboy sort, il peut mélanger les choses vraiment sympa.

“Et puis il peut commencer à couler et à entrer dans son jeu de coups de pied hauts et de coups de poing et d’être délicat, comme une double menace pour Conor.”

Masvidal et McGregor pourraient se rencontrer en 2020 si ce dernier bat Cerrone

Si McGregor gagne comme de nombreux fans et que les bookmakers pensent qu’il le fera, il a un gros 2020 prévu.

Ce combat a été convenu à 170 livres pour éviter que les deux hommes n’aient à réduire leur poids pour être léger, mais c’est aussi pour que McGregor puisse se mettre à l’aise pour un futur combat contre le poids welter classé n ° 2.

Et Masvidal tient à mettre McGregor à sa place plutôt que de se battre pour le titre de la division car un combat pour le titre sera toujours là à son avis, contrairement à celui contre l’Irlandais.

Quoi qu’il arrive contre Cerrone, Justin Gaethje pense que les pouvoirs supérieurs au président de l’UFC Dana White disent au patron de faire le match retour entre Khabib Nurmagomedov et McGregor avant la fin de 2020.

