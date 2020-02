Jorge Molina voit “extrêmement compliqué” aller avec l’équipe nationale

Auteur de deux des trois objectifs que le Getafe a approuvé la Valence, l’attaquant de 37 ans Il a marqué 7 buts lors des 26 matchs qu’il a disputés cette année avec l’équipe Azulón. Malgré vivre un moment doux, Jorge Molina a nié avoir reçu un appel de Barcelone. Aussi, en posant les pieds sur terre, vous avez reconnu que c’est «extrêmement compliqué»Cela peut être appelé avec l’équipe nationale.

Barcelone et l’équipe nationale, de simples rumeurs pour Jorge Molina

Interrogé dans la zone mixte si Barcelone l’avait contacté ces derniers jours, Jorge Molina a déclaré: «Non non. Nous sommes très heureux du résultat que nous avons obtenu. Ce fut un match très important contre un grand rival. »

L’attaquant de Getafe a également été interrogé sur les rumeurs selon lesquelles Luis Enrique pourrait l’appeler pour les prochains engagements de l’équipe nationale: “Je pense que nous l’avons déjà vécu l’année dernière, il faut être réaliste. C’est extrêmement compliqué. Je veux bien performer et aider. »

L’importance de José Bordalás dans le bon travail de Jorge Molina à Getafe

Lors d’une conférence de presse, José Bordalás, technicien de Getafe, a commenté Jorge Molina: «Jorge Molina s’est toujours démarqué. Je l’ai eu à Elche en deuxième division. Je suis arrivé et il n’avait aucun but. Je lui ai dit que je devais finir avec 15 buts minimum et terminer avec 25. Puis au Betis il a fait des années fantastiques, à Getafe il nous a aidés dans l’ascension. C’est un exemple. C’est comme El Cid Campeador, tout le monde suit. Félicitez-le car il est un enfant fantastique et son objectif a été une œuvre d’art“

Jorge Molina a également parlé des mots que Bordalás lui a dédiés: «J’apprécie toujours tes mots. Je pense que c’est réciproque, je suis très heureux et fier. La performance est pour l’entraîneur et rend tout meilleur“