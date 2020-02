Jose Altuve a un tatouage, déclenchant plus de théories de triche

Nous en sommes au point du scandale de la tricherie des Astros de Houston où tout le monde cherche de petites choses qui indiquent que le vol de pancartes n’incluait pas de buzzer collé aux joueurs.

Cela est spécifique à Jose Altuve, le joueur de deuxième but qui a dit à ses coéquipiers de ne pas déchirer son maillot après son home run de 2019 avec ALCS contre Aroldis Chapman. C’était une allégation qui a rendu les joueurs de la MLB encore plus furieux, et Altuve et ses coéquipiers ont nié que quiconque portait un buzzer pour aider les frappeurs à savoir quel terrain allait arriver. Le commissaire de la MLB, Rob Manfred, a déclaré qu’il n’était pas sûr à 100% que cette allégation n’était pas vraie.

Mais pourquoi Altuve a-t-il dit à ses coéquipiers de ne pas déchirer son maillot? Son agent, Scott Boras, a déclaré que c’était sa “timidité” qui était le coupable, ce que le receveur des Yankees Gary Sanchez a récemment moqué. L’autre jour, son coéquipier d’Altuve, Carlos Correa, a déclaré que le joueur de deuxième but avait «un tatouage inachevé sur la clavicule, qui avait vraiment l’air terrible» et c’est pourquoi il ne voulait pas que son maillot soit déchiré.

Ce qui nous amène à la révélation de lundi au club-house:

On y va encore une fois. Voici une poignée de réactions à cette nouvelle:

MISE À JOUR: Altuve avait-il le tatouage commençant par la lettre «M» en 2019? Cette photo pourrait le prouver:

