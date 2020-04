José Ángel Antelo: “Pablo Iglesias est un danger pour la démocratie”

Son compte Twitter – @ antelini – a été souligné comme l’une des références en termes de critique du gouvernement présidé par Pedro Sánchez et Pablo Iglesias, et il n’hésite pas à prolonger ses explications dans un long discours en période de confinement et surtout , pleurant l’Espagne. José Ángel Antelo (Noya, 1987) était l’un des grands promesses de basket-ball espagnol, de la même génération que Sergio Rodríguez ou Sergio Llull, mais une blessure très grave, qui pourrait même entraîner l’amputation d’un pied, l’a contraint à ouvrir de nouvelles portes. Il a trouvé un nouveau chemin dans la politique à Murcie, sa ville adoptive, où il travaille comme Président Vox dans la Région et il n’hésite pas à envoyer un message d’unité aux Espagnols pour surmonter la crise des coronavirus.

Question: La première est presque obligatoire. Comment vivez-vous ces semaines compliquées de séquestration?

Réponse: Nous faisons du télétravail. C’est une période très difficile car nous avons tous nos libertés restreintes et aussi au niveau national. Nous voyons comment nos proches partent et dans de nombreux cas, nous ne pouvons même pas leur dire au revoir comme notre tradition et notre marque de deuil. Nous traversons une crise économique dont nous souffrons déjà et il y a des gens qui traversent une période très difficile aujourd’hui, et toutes les mesures que le gouvernement prend de notre point de vue se font tardivement, mal et mal.

Lorsque la crise des coronavirus en Chine et en Italie est sortie, nous avons dit au gouvernement à quel point ils avaient fermé et actif les frontières. Non seulement ils nous ont ignorés, mais ils nous ont également marqués comme alarmistes, xénophobes … etc. Plus tard, ils ont mis en œuvre les mesures prises par Vox, mais comme il était tard, la crise nous a secoués avec virulence. L’Espagne est le pays où la mortalité par million d’habitants est la plus élevée, ce qui indique que la gestion est clairement négligente. Notre président national Santiago Abascal a déposé une plainte auprès du gouvernement pour cette raison, avec les circonstances aggravantes de la mort. De plus, nous savons qu’ils n’ont pas mis les matériaux au niveau sanitaire dont nos forces de sécurité et nos organes avaient besoin pour leur protection.

Q: Pensez-vous qu’il existe des mesures ou des idées de Vox qui n’ont pas été prises en compte par le gouvernement en raison du simple fait de leur origine?

R: Personnellement, je suis surpris par le gouvernement national parce qu’il y a des idées qui viennent d’où elles viennent, si elles sont bonnes, elles doivent être mises en pratique. Nous avons pris les dix mesures pour atténuer une crise qui vient à nous, avec des gens qui traversent une période très difficile. Ce sera une crise profonde, malheureusement notre génération va connaître une crise de cette nature et elle va être aggravée par les mesures que le gouvernement essaie de prendre et qui ne sont pas efficaces. ERTE aujourd’hui il y a des gens qui ne les ont pas récupérés. Les citoyens ont toujours maintenu l’État, pour une fois que l’État maintient les citoyens, parce qu’ils ont exproprié leur droit au travail et quand cela arrive, ils doivent vous payer pour cela.

Q: Quelles sont vos propositions?

R: Dans ce cas, nous avons dit de payer la masse salariale des travailleurs pendant trois mois, ceux qui ont vu leur activité en raison de l’état d’alarme ont vu comment ils ne pouvaient pas exercer leur droit au travail. Cela supposerait aux Espagnols environ 80 000 millions d’euros qui devraient être financés par la dette publique, et ce qui affecterait les travailleurs est une nouvelle touche de confiance car, sauvant la grave crise sanitaire que nous traversons et qui malheureusement ne s’est pas encore produite dans notre pays, une situation de confiance des consommateurs, qui en fin de compte l’économie est largement tirée par la perception individuelle des citoyens.

Q: Murcie est dans la file d’attente pour les infections et les décès en Espagne. Des mesures ont-elles été prises dans la Région qui manquaient peut-être au niveau national?

R: La même chose a été faite à Murcie que dans le reste de l’Espagne, mais il est vrai que le dernier endroit où le virus est arrivé était dans la région de Murcie. Le 9 mars, Vox a décidé d’annuler nos actions, connaissant les données disponibles et les informations plus ou moins véridiques qui nous sont parvenues, car nous savons que le gouvernement, lorsqu’il nous informe, n’est pas véridique. Le 10, je suis moi-même sorti en faisant un communiqué de presse disant que les centres éducatifs, les personnes âgées, les centres de jour et les tribunaux devaient être fermés. Ils nous ont marqués comme des alarmistes, ils ont dit que si nous étions des épidémiologistes, le PP dans cette ligne et les insultes et les subtilités de Podemos et du PSOE feraient mieux de ne pas les commenter. Deux jours plus tard, le gouvernement régional a annoncé avec retard, comme le fait le gouvernement Sánchez, la fermeture des centres éducatifs avant le 16.

Q: La réalité à Murcie alors …

La situation dans la Région de Murcie n’est pas ce qui se dit, en parlant de santé. Vendredi, nous avons déposé une plainte pour la gestion qui a été faite des résidences à l’échelle nationale et en particulier à Murcie. C’est, pour le dire doucement, abandonner nos aînés qui sont ceux qui nous ont donné l’Espagne que nous connaissons. Dans un hôpital de Carthagène -Santa Lucía-, 60 agents de santé doivent rester en quarantaine car les EPI qui leur ont été fournis par le gouvernement régional ne sont pas conformes à l’homologation, ni ne font des tests massifs, ce que nous demandons depuis le premier jour , et que l’OMS reconnaît est le seul moyen de connaître les cas qui existent et les cas asymptomatiques.

Nous devons arrêter le virus de Wuhan, sachant qu’il faudra un certain temps avant de revenir à la normale. Pendant ce temps, l’Espagne devra faire un effort économique pour ne laisser personne de côté. De là, nous sommes tous partis unis, nous sommes partis en tant que nation, et nous avons vu comment chaque communauté autonome a pris une mesure différenciée, a fouillé le marché des matériaux, il n’y a pas eu une seule commande qui en vaille la peine, la direction a été désastreuse et donc l’Espagne mène la nombre de décès par million d’habitants.

Q: Je vais vous demander de valoriser le rôle du Premier ministre dans cette situation d’urgence nationale …

R: Pedro Sánchez est un homme qui est le Premier ministre du mensonge. Il a déclaré comme actif et passif qu’il ne pouvait pas gouverner avec Pablo Iglesias au CNI, et ni lui ni 95% des Espagnols ne pouvaient dormir paisiblement. 48 heures plus tard, le câlin a été donné, ce qui est un cynisme impressionnant. C’est pourquoi, dès le premier jour, nous avons dit qu’il s’agissait d’un gouvernement illégitime, nous n’étions pas responsables vis-à-vis des Espagnols, dans le premier état d’alerte que nous avons soutenu, car l’internement est nécessaire pour sauver des vies, ce qui est actuellement la chose la plus importante.

Mais ce qui n’est pas nécessaire dans l’état d’alarme, ce sont des mesures telles que, par exemple, Pablo Iglesias contrôlant le CNI ou prenant des mesures qui laissent la porte ouverte à l’occupation des maisons privées ou qui prennent directement des mesures par lesquelles des insultes empêcher la monarchie d’être pénalisée par la loi. C’est pourquoi on ne leur donne pas le pouvoir qui a été donné à ce gouvernement, c’est à eux de l’utiliser pour le bien de la santé publique et non pour le bien de leur idéologie sociale communiste qui restreint nos libertés, qui censure les médias. et journalistes.

Q: Vous avez été considéré comme très critique sur les réseaux sociaux avec la censure de l’information …

R: Une fois que le communisme a mis ses tentacules sur quelque chose, il est très difficile de les retirer s’il agit de la même manière, créant des agences de vérification du PSOE qui nettoient toutes les critiques du gouvernement, comme l’a dit le général de la garde civile, qui a dit qu’elles devaient atténuer la critique du gouvernement. Ils ont créé un appareil en dehors de la liberté d’expression, en dehors des critiques, ils ont créé une vérité officielle qui fait beaucoup de dégâts parce que le devoir du gouvernement est de dire la vérité aux Espagnols, et aujourd’hui nous ne connaissons pas les morts en Espagne. , nous ne connaissons pas les infectés qu’il y a en Espagne ou dans n’importe quelle région.

Q: Un autre des dirigeants avec lesquels vous avez été le plus critique a été avec Pablo Iglesias …

R: Pablo Iglesias est une personne qui représente un danger pour la démocratie. Nous avons vu ses interventions dire que dans les moments d’exceptionnalité, c’est quand le communisme s’enracine davantage dans le peuple avec des mesures qui doivent être qualifiées de démocratiques mais qu’il dit lui-même provenir de la dictature. Les mesures qu’ils disent avoir prises, ils disent du revenu de base de 400-500 euros, c’est-à-dire l’aumône, les gens ce qu’ils veulent c’est travailler, ils veulent se débrouiller par eux-mêmes, les bonnes mesures discutées avec les experts économiques sont ce que VOX met sur la table, que l’État paie les salaires, pour les travailleurs plus tard, il sera nécessaire d’avoir des crédits ICO afin que les entreprises puissent se financer et que l’économie ne tombe pas dans une grande dépression qui peut se produire si les bonnes mesures ne sont pas prises.

Q: Quelles conséquences le gouvernement actuel subira-t-il lorsque tout sera fini?

R: Je dis toujours que lorsque vous ne valez rien et que vous réalisez … Toutes les décisions qu’ils ont prises n’ont pas été bonnes ou mauvaises. Lorsque vous faites continuellement des erreurs dans vos prévisions, diagnostics et solutions, vous devez y aller. Nous leur avons dit de quitter, de démissionner et de former un gouvernement national d’urgence entre le PSOE, le PP, nous et les citoyens présidés par des techniciens qui ne recherchent pas de revenus électoraux dans la situation dans laquelle se trouve l’Espagne. Nous devons mettre fin à la crise sanitaire, faire face à la crise économique et malheureusement aussi à la crise de restriction des libertés que ce gouvernement nous impose.

Q: Ces derniers jours, nous avons vu une nouvelle enquête CIS… Comment l’évaluez-vous?

R: J’appelle cela une blague qui coûte de l’argent à tous les Espagnols. La CEI n’est rien d’autre que le centre de renseignement socialiste. Il pose des questions pour résoudre une future restriction aux libertés des médias, comme OKDIARIO, qui sont des médias pluralistes qui parlent de tout et ne dansent pas avec le gouvernement, mais selon eux, la vérité officielle est créée et nous devons tous y prêter attention. C’est une attaque flagrante contre notre constitution et ce genre de questions dans lesquelles Pedro Sánchez continue de se lever et blanchit sa direction, puis nous voyons des sondages tels que celui réalisé par Fernando Verdasco qui les censurent et dans lesquels 80% critiquent la gestion du gouvernement . C’est une situation très compliquée pour nous tous, nous devons lutter pour la liberté, nous devons reconnaître le deuil national que le gouvernement nous a pris pour le décréter pour tous nos morts, comme cela s’est produit le 11 mars.

192 personnes y sont mortes et les données portent sur 21000 personnes, personnes et non chiffres, reconnues par les gouvernements, nous savons qu’il y a beaucoup plus de décès par coronavirus et non par coronavirus, ce qui est également important, en raison de la fausse représentation du message que le gouvernement utilise continuellement. De là, il est clair que nous devons unir nos forces, les partis qui génèrent 75% du Congrès s’unissent, mais ceux qui doivent partir.

Q: Vous avez connu une ascension fulgurante dans votre carrière politique encore courte, après des années liées au basket-ball professionnel. Comment l’opportunité se présente-t-elle?

R: Je voudrais parler exclusivement de basket-ball, que je suis un joueur et que je suis confiné. Ma situation était compliquée, j’avais une blessure très grave, je me suis rétablie et en une minute et demie, je me suis encore cassé le tendon d’Achille avec une infection très grave qui m’a presque coupé le pied. En parlant avec des médecins très prestigieux, ils m’ont dit qu’il n’y avait pas de solution pour récupérer l’activité sportive. À 31 ans, la retraite n’est pas quelque chose qui vous passe par la tête. J’ai pris la décision de rester à Murcie et mon idée était de continuer dans le privé et d’avoir plus de temps pour ma famille, promesse que je leur avais faite à la fin de la vie sportive.

De là, plusieurs partis politiques m’ont appelé, mais on a toujours leurs idéaux et leur façon de penser, et ce que j’avais vu, c’est que le PP et le PSOE avaient gouverné dans la démocratie et la situation de coup d’État effervescent et d’attaques par le Le communisme à nos libertés a vu que ce n’était pas la solution. J’ai vu Vox comme une fête énergique, avec une force importante et qui a rendu la fierté d’être espagnol qu’il semblait que vous ne pouviez même pas quitter votre drapeau d’Espagne pour qu’ils ne vous marquent pas en tant que visage. Pour moi, c’est une fierté, je l’ai dit en tant qu’athlète, qu’il n’y avait pas plus d’honneur et de fierté que de défendre mon pays à l’étranger. Vox m’a contacté, j’étais clair que je ne voulais pas entrer pleinement en politique et c’est ce que j’ai fait. À ce jour, ce qui s’est passé avec la fête est arrivé, qui a décidé de créer un manager pour X raisons, il a été décidé que c’était moi, et quand je demande aux autres qu’ils doivent être courageux, j’ai que je vois une flaque d’eau et moi J’y vais, nous avons dû avancer et c’est arrivé.

Q: Vous venez d’un monde souvent considéré comme apolitique, au moins des portes vers l’extérieur. Avez-vous été critiqué pour votre appartenance à Vox?

R: Je ne pense pas que le monde du sport soit apolitique, j’ai été dans de nombreuses équipes, le Real Madrid, Bilbao … et chacun a voté pour le parti qu’ils considéraient mais parlait plus ou moins toujours de politique, une autre chose est de l’exprimer à l’opinion publique . J’ai une très bonne relation avec le monde du basket, avec les managers, avec le président de l’ABP où j’étais manager, Alfonso Reyes, à qui j’envoie un câlin. Chacun a sa propre façon de défendre l’Espagne, l’important est d’être basé sur le respect et que nous puissions avoir la liberté d’expression qui doit être incontestable.

Q: Ce sont des moments difficiles pour les sports nationaux et internationaux. Quelle est la priorité? Les compétitions pourraient-elles être terminées?

R: La priorité est évidemment la santé et tout le monde est clair à ce sujet. Il est clair que pour un athlète, la compétition ne peut pas être remplacée, mais des vies sont en jeu, les agents de santé sont en première ligne et nos corps et les forces de sécurité de l’État contrôlent l’ordre, comme tous nos employés qui ne font pas de l’Espagne levez-vous. À proprement parler de l’avenir du sport, l’ACB a une réunion et l’idée est de reprendre à huis clos, il y a des contrats de télévision qui n’en tireront pas de revenus et il y aura des pertes de revenus mais pas de dépenses.

Q: Votre temps au Real Madrid est révolu depuis longtemps… Comment vous en souvenez-vous?

R: C’était une très belle étape, je viens d’une ville de 15 000 habitants et tu vas dans une ville de 5 millions d’habitants, et au début ça me coûte. Je vais très bien et c’est un groupe d’amis qui jouent au basket parce qu’ils aiment ça, en même temps qu’ils vont aux championnats en Espagne, en Europe, l’équipe nationale vous appelle et le rêve se réalise de faire ses débuts dans l’ACB, à 16 ans. Il était très jeune et avait des lunettes couvertes, c’est un âge que nous avons tous passé et vous êtes un peu distrait, mais au fil des années vous vous concentrez. À 17 ans, j’ai signé un contrat professionnel de cinq ans avec le Real Madrid, puis j’étais dans de nombreux clubs et je me suis retrouvé à l’UCAM Murcia avec la blessure. Je me souviens de la scène de Madrid comme de la plus belle de ma vie sportive, la demande dans le sport est maximale, et vous allez toujours un peu avec votre doigt en vous serrant, et c’est la grande différence.

Q: Il faisait également partie de l’une des grandes générations des catégories inférieures de l’équipe espagnole, avec Sergio Rodríguez, Carlos Suárez, Llull …

R: El Chacho était à Estudiantes et j’étais à Madrid, nous nous entendions très bien et sortions boire un verre ensemble. J’avais une très bonne relation avec Llull et je l’ai toujours. Quand nous sommes allés à l’équipe nationale et qu’ils nous ont donné du temps libre pour nous reposer, nous allions quelque part pour nous amuser, des choses normales pour les enfants de 18 à 19 ans, bien sûr. Et Chacho était un joueur spécial, il avait cette magie, quand il a commencé, il a perdu beaucoup de balles, mais il a fait un très bon championnat à Saragosse, nous étions champions d’Europe, Llull a peu joué à l’époque, mais ensuite il a eu une grande croissance à Manresa, il est déjà arrivé à Madrid la race que nous connaissons tous est stratosphérique.