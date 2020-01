José Arnaiz, ancien de Barcelone, va à Osasuna en prêt

L’attaquant de 24 ans il est devenu l’été 2018, à côté de Youssef En-Nesyri, dans la signature la plus chère de l’histoire de Leganés. Fait intéressant, les deux ont quitté la boîte de concombre ce marché d’hiver. Si En-Nesyri s’est rendu à Séville en échange de 20 millions d’euros, José Arnaiz a fini dans Osasuna comme assigné.

Déclaration d’Osasuna sur la signature de José Arnáiz

«L’Osasuna Athletic Club a conclu un accord avec le Leganés Sports Club pour le transfert de José Arnaiz jusqu’à la fin de cette saison. La mission coûtera 500 000 euros pour l’entité de Navarre et comprendra une option d’achat non obligatoire pour un montant de 4 500 000 euros. Le joueur a passé les tests médicaux à la Clinique de l’Université de Navarre tôt ce matin et sera désormais intégré à la discipline. Sa présentation officielle aura lieu demain à la fin de la formation du matin », a-t-il commencé en disant Osasuna.

“José Manuel Arnaiz Díaz (15 avril 1995; Talavera de la Reina, Tolède) est un attaquant qui peut agir en avant ou en extrême et dont les principales qualités résident dans la vitesse, le débordement et sa capacité à terminer les actions grâce à son tir. Il s’est formé dans les catégories inférieures de l’équipe de sa ville, le Union sportive de Talavera, mais à un jeune âge, il a signé pour la Real Valladolid. Là, il a eu une progression fulgurante, puisqu’il a marqué 11 buts en deuxième B au cours de la saison 2015-2016 et un parcours a ensuite atteint 12 buts dans la première équipe de Pucelano, qui a ensuite joué en deuxième division. Cela a causé la Soccer Club Barcelona il jettera ses filets sur lui en échange de 3’4 millions d’euros plus variables. Le 24 octobre 2017, il a fait ses débuts avec la première équipe culé lors d’un match de la Copa del Rey à Murcie, dans lequel il a réussi à marquer. Cette saison, il a terminé avec 9 buts: 3 avec la première équipe et 6 avec la filiale Blaugrana, qui a ensuite joué en deuxième division. En août 2018, il a signé pour le Leganés Sports Club en échange de 5 millions. Pendant son séjour à Leganés, une blessure l’a empêchée d’avoir la continuité qu’elle aurait souhaitée. Cependant, une fois rétabli, il veut à nouveau éblouir avec un ballon de football qui a suscité il n’y a pas longtemps l’intérêt des meilleurs clubs d’Europe. Maintenant, il arrive à Osasuna dans le but d’aider l’équipe à atteindre l’objectif de permanence », a conclu le club rojillo.