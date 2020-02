José Bordalás hésite à vendre à Barcelone

Bien que tout semble indiquer que le 32 ans Il était le favori pour occuper le trou qui dans l’équipe du Barça avait laissé la blessure de J’ai tremblé, l’entraîneur d’Alicante ne veut pas se séparer de son footballeur. Il l’a dit Jose Bordalás lors de la conférence de presse avant le match qui affrontera le Getafe avec lui Barcelone au Camp Nou, où il voulait fermer la porte à Ange Jusqu’à la fin de la saison.

En référence aux paroles d’Ángel Torres, dans lesquelles il était disposé à négocier pour Angel avec Barcelone, il a déclaré: «Mon président n’ouvre pas les portes de sortie et moins pour le moment. Ce que mon président dit, je le respecte beaucoup. Angel est un joueur important de l’équipe. Cela nous a beaucoup aidés et nous sommes convaincus que cela nous aidera. Les portes ne s’ouvrent pas. À la fin du championnat, nous verrons. En ce moment, mon président et moi sommes conscients que nous jouons beaucoup dans deux compétitions et Angel est un joueur très important. »

«Nous ne pensons pas à cette possibilité, honnêtement. Je suis tellement concentré sur le quotidien et sur l’équipe que Je ne pense pas qu’il puisse partir. C’est un joueur de Getafe et nous verrons ce qui se passera. Dans les médias, j’ai vu de nombreux joueurs, pas seulement Angel, comme candidats à Barcelone», A ajouté José Bordalás.

Les déclarations d’Ángel Torres sur l’intérêt de Barcelone pour Ángel

«Ce n’est pas un problème de clause. Je ne peux pas refuser une si grande équipe à un gars qui nous a donné des performances spectaculaires … Ce ne serait pas un obstacle. C’est 10 millions», Le président de la Getafe dans Catalunya Radio.

«Si cela arrivait, je n’aurais aucun problème. Barcelone ne pouvait pas être prévenue par un footballeur ou un directeur sportif. Je leur ai demandé un joueur de football et ils m’ont aidé, non seulement le Barça, mais les grands. L’argent nous convient, même si en ce moment nous jouons beaucoup, même si je serais contrarié, mais nous sommes mentalisés pour cela, moi du moins. Comme les autres se plaignent ou montent le drame. Si c’est au tour d’Angelito de le féliciter et de l’aider à marquer des buts », a ajouté Ángel Torres.