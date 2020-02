José Bordalás n’aime pas être comparé à Mourinho

Il Ajax d’Amsterdam fera face à la Getafe ce jeudi au Colisée et de Hollande, ils ont fait référence à Jose Bordalás comme ‘petit Mourinho». C’est quelque chose pour lequel l’entraîneur d’Alicante a été invité lors de la dernière interview qu’il a accordée.

«J’ai été surpris par ce qualificatif. Je n’aime être comparé à personne. Je suis Bordalás et ça me rend très drôle. Quant aux étiquettes, nous y sommes habitués. D’une certaine manière, c’est un moyen de conditionner les professionnels de l’arbitrage et, espérons-le, non. Et S’ils disent cela, ils sont inquiets. J’aime», A déclaré José Bordalás.

Johan Cruyff, plus d’inspiration pour José Bordalás que Mourinho

“Cruyff m’a inspiré depuis que je suis enfant. Je me souviens avoir essayé de l’analyser en tant que joueur de football quand il était enfant. Il a toujours été mon idole. Puis, en tant que technicien, je l’ai beaucoup remarqué. Il était un entraîneur qui avait la capacité de tirer le meilleur parti de pratiquement tous les joueurs qu’il dirigeait et que peut-être beaucoup d’entre eux n’avaient pas le talent. Il avait la capacité de les maximiser. C’est une référence pour moi», A reconnu l’entraîneur de Getafe.

José Bordalás et le match nul contre l’Ajax

Concernant le match nul contre l’Ajax, Jose Bordalás Il a déclaré: «Nous vivons une excellente saison dans la Ligue. Nous sommes troisièmes et ce sont les demi-finalistes de la Ligue des champions. Ils sont les favoris de leur histoire et du niveau des dernières saisons. Ce sont des historiens qui ont l’habitude de jouer à ces jeux. »

«Ce ne sera pas facile. Mais il y a toujours des possibilités. Nous faisons beaucoup confiance aux garçons. L’équipe est confiante dans ce que nous faisons. Nous avons montré que nous sommes une équipe capable de faire de grands matches contre des équipes de haut niveau. Nous affrontons des équipes du plus haut niveau telles que le Real Madrid, Barcelone, Betis, Séville … Nous les respectons beaucoup mais nous sommes convaincus que nous allons jouer un grand match», A-t-il ajouté.

«Le fait d’être ici est quelque chose d’incroyable et de très important. On ne sait jamais s’il vaut mieux jouer la première maison ou le premier visiteur. Nous allons essayer de mettre l’Ajax en difficulté et nous essaierons d’être nous avec nos caractéristiques. Nous allons essayer un bon résultat au match aller, puis à partir de là, nous verrons ce que le match retour nous réserve», A-t-il conclu.