José Callejón et Fernando Llorente sont chassés dans la file d’attente d’un supermarché de Naples pour la panique Covid-19

José Callejón et Fernando Llorente, Joueurs espagnols de NaplesIls ont été pourchassés par les paparazzis aux portes d’un supermarché faisant la queue pour tenter de faire leurs courses avant la panique du coronavirus qui règne en Italie.

La presse italienne publie ce mercredi images des footballeurs espagnols Fernando Llorente et José Callejón, accompagné du gardien colombien David Ospina, faisant la queue la nuit pour essayer d’acheter dans un supermarché ouvert 24h / 24 à Naples.

Les joueurs de Naples ont tenté de passer inaperçus en se couvrant la tête avec le capuchon de leurs pulls molletonnés, mais plusieurs citoyens de Naples ont publié diverses photos sur les réseaux sociaux. Callejón, Llorente et Ospina ont décidé de faire un excellent achat en Carrefour de Corso Europe s’approvisionne face à la crise du coronavirus qui secoue l’Italie, de loin le pays le plus touché de l’Union européenne.

Le gouvernement italien, qui a recommandé à ses citoyens de rester calmes et de ne pas sortir, a décrété la suspension de tous les sports nationaux et il n’y aura pas de football, au moins, jusqu’au 3 avril. En Italie, ils ont été confirmés jusqu’à présent 9 172 infectés et 463 tués par le coronavirus.