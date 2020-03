José Callejón: Valence et Séville se disputent le joueur de Naples

José Callejón c’est un joueur très convoité. À 33 ans, il n’est peut-être pas au sommet de sa carrière, mais signe un contrat avec Naples en juin, donc depuis le 1er janvier, il est libre de négocier et même de signer un pré-contrat avec tout autre club. Dans celles-ci, plusieurs équipes importantes ont frappé à sa porte, parmi lesquelles la Séville et Valence, Ils considèrent le joueur de Motril comme une bonne option pour renforcer ses attaques à coût nul pour la prochaine saison.

Le club espagnol teste le footballeur et son environnement depuis un certain temps pour se rendre au Sánchez Pizjuan en été. Mais ce ne sera pas une tâche facile de signer Callejón, car toutes les équipes connaissent sa situation particulière et le fait qu’il peut signer pour n’importe quelle équipe gratuitement. Dans ceux-là, Valence est également prête à faire la guerre et se battre avec Séville, qui au premier abord semble avoir un avantage pour différentes raisons: projet, proximité avec sa famille, etc.

Naples essaie de le renouveler

Pendant, Naples se précipite ces derniers mois pour tenter de convaincre le joueur de renouveler, mais ni Callejón ni son représentant ne semblent apprécier aujourd’hui la possibilité de prolonger son contrat avec l’équipe italienne. Il considère qu’il est temps de clore un brillant cycle de sept ans là-bas, où il a été une idole du passe-temps et a développé la partie la plus importante et la plus importante de sa carrière.

Dans ceux-ci, et comme l’accord avec Naples semble plus que lointain, des équipes comme Séville et Valence courent pour reprendre les services du Motrileño une fois cette saison terminée. Une ruelle qui, sans être le partant incontesté, a joué 32 matchs entre toutes les compétitions, marquant deux buts et distribuant un total de neuf passes décisives à ses coéquipiers.