José Campaña reconnaît qu’il souhaite retourner à Séville

José Campaña apprécie les déclarations faites il y a quelques jours par le directeur sportif de Séville, Monchi, sur sa bonne forme, mais a souligné que “beaucoup de blâme” car c’était Levante, qui a misé sur lui. Le milieu de terrain sévillan aime beaucoup le club valencien, mais en même temps il ne le cache pas Il souhaite retourner à Séville, l’équipe dans laquelle il s’est formé en tant que footballeur.

«Quand je suis parti là-bas, j’étais dans un état de forme et d’humeur assez différent de celui dans lequel je suis en ce moment. Celui qui me trouve comme ça et Monchi parle bien de moi, dépend beaucoup de Levante, qui était l’équipe qui m’a donné l’opportunité de continuer à me faire confiance en Première Division. La faute en revient à Levante mais logiquement, n’importe quel joueur qui a quitté son club, qui l’a formé, peu diraient qu’ils ne veulent plus porter ce maillot », a expliqué le joueur lors d’une conférence de presse télématique.

Campaña est né à Séville il y a 26 ans et s’est entraîné au club de Séville, avec lequel il a fait ses débuts en première division lors de la campagne 2011-2012, avant de jouer dans le Crystal Palace, Nuremberg, Porto et Alcorcón. Il en est actuellement à sa quatrième saison à Levante, où il est un joueur clé pour Paco López et connaît de belles saisons. Il était récemment à Sánchez Pizjuán pour regarder un match, mais indique clairement que cela n’avait rien à voir avec un retour hypothétique à Séville.

Une visite à Séville et l’équipe nationale

«Ce n’était pas une mauvaise chose, c’était juste une coïncidence. Nous venions d’une défaite contre Eibar. Je suis descendu à Séville sans aucune intention. J’ai dû clarifier certaines choses sur ma vie personnelle et il se trouve que Séville y a joué. Je suis allé voir le jeu, je ne suis pas allé voir Monchi ou créer ce qui a été créé. Ce que les gens spéculent n’est plus dans mon domaine “, a-t-il expliqué.

«Levante m’a toujours fait confiance. Les objectifs ont été atteints et j’ai un contrat jusqu’en 2023 et doit être atteint. Je suis ici très content, avec l’équipe et la ville et dans le cas où une offre vient pour c’est mon agent et le président, pour parler des choses et finalement prendre la décision qui nous convient le mieux », a déclaré le joueur, qui a également évoqué la possibilité de jouer en équipe nationale:« J’essaie de tout donner pour aider l’équipe et ne pas être appelé ça dépend de moi. C’est le rêve de tout joueur espagnol mais je ne suis pas pressé non plus. Si je continue à travailler comme je l’ai fait dans mon équipe, c’est l’entraîneur qui prendra la décision de voir si je suis prêt.