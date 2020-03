José Luis Capón décède à 72 ans de pneumonie

L’Atlético est à nouveau en deuil, cette fois pour la décès de José Luis Capón. Le côté historique du rojiblanco est décédé ce dimanche à l’âge de 72 ans d’une pneumonie due au coronavirus, qui s’ajoute aux pathologies précédentes dont souffrait déjà la légende du sommier. Capón était athlétique depuis l’enfance et a porté sa chemise pendant neuf saisons, en deux étapes différentes (1970-1971 et 1972-1980), remportant l’Intercontinental, deux ligues (1972/73 et 1976/77) et une coupe (1976).

«Aujourd’hui est un triste jour pour la famille rojiblanca. L’Atlético de Madrid pleure la mort de notre ancien joueur José Luis Capón González (Madrid, 6 février 1948). Celui qui était la défense du rojiblanco est décédé à l’âge de 72 ans dans sa ville natale. Capón est l’une des figures mythiques de notre club avec 269 matches officiels disputés défendant le rouge et le blanc tout au long des 9 saisons “, lit-on au début de la déclaration de l’organisation du matelas.

En plus d’être un symbole pour l’Atlético, Capon a défendu les couleurs de l’équipe espagnole, avec laquelle il a été international jusqu’à 13 fois. Dans une interview avec le club, l’ancien joueur a déclaré que «J’ai eu beaucoup de chance de naître athlétique et de vivre athlétique», une phrase qui se répétait beaucoup. C’est pourquoi, depuis l’entité matelas, tout comme ils l’ont fait samedi après la mort de l’équipe de jeunes, ils ont décidé que le drapeau qui apparaît dans la Wanda Metropolitano flotte à mi-chemin jusqu’à 24 heures en l’honneur du footballeur légendaire.

«Avec le départ de Capón, la famille sportive perd un autre symbole qui a tout donné pour ce club sur et en dehors du terrain. Du club, le président-directeur général et notre conseil expriment leurs sincères condoléances à toute leur famille et amis “, conclut le club de matelas dans son communiqué.